Nejlepší aplikace pro tento týden: Chytrý asistent stravování, oblečení podle počasí a „český“ chatbot

Na začátku tedy odpovíte na otázky týkající se vašeho životního stylu a sestavíte si svůj plán. Pak už jen fotíte jídlo, které konzumujete a aplikace vše vyhodnocuje. To samozřejmě i za pomoci umělé inteligence.

Aplikace o sobě prohlašuje, že není další složitým dietním titulem. I tak vám chce umožnit dosáhnout, a to s minimálním úsilím, vysněné postavy. Postupně vás ve snažení podporuje a poskytuje k tomu patřičné nástroje a informace.

K tomu tady najdete i každodenní pozitivní motivační afirmace, které vám budou účinnou oporou a naladí vás na úspěšný den. Nebo se o to alespoň pokusí. Koncept je to jistě zajímavý, ale počítejte s tím, že mnoho doplňků je k dispozici až po přechodu na předplatné.

Tato aplikace je o vyjádření emocí prostřednictvím módy. Právě skrze oblečení si zde vedete svůj deník toho, jak se který den cítíte. To pak odráží vzhled vašeho avatara, kterého podle toho také oblékáte, líčíte, češete a tím vším mu dáváte ucelený vzhled.

Na konci výběru, třeba za celý měsíc, pak dostanete přehled, ve kterém můžete svá rozhodnutí ještě změnit. Aplikace nabízí přehledné rozhraní, ve kterém se neztratíte, přičemž ani nemusíte vždy dojet do konce celou galerii daného období, ale kdykoli výběr přerušit a opětovně se k němu vrátit. Aplikace pozná i duplikáty.

Je to vlastně takový Tinder pro fotky a videa v galerii telefonu, který vám je umožní efektně si projít a rozmyslet, které chcete ponechat, a které naopak odstranit a ušetřit tím úložišti zařízení. Chcete-li fotografii nebo video ponechat, jednoduše přejeďte prstem dolů, chcete-li je odstranit, dvakrát na ně klepněte.

K tomu je zde i možnost tvorby nákupního seznamu podle toho, na jaké recepty máte zrovna chuť. Samozřejmostí jsou pak plány vám tvořené přesně na míru podle toho, co chcete a co naopak nechcete jíst. Ve finále také s aplikací ušetříte, protože se snaží radit, jak neplýtvat surovinami.

Aplikace má několik hlavních výhod. Předně jde o uvaření pokrmů podle přítomných receptů, které vám nezaberou více jak 30 minut času. Právě díky jejich obsáhlé knihovně pak už nikdy nebudete přemýšlet nad tím, co si vlastně uvařit.

Weather Fit

Předpověď počasí

iOS: zdarma (hodnocení 94 %)

Weather Fit přesahuje pouhé poskytování informací o počasí. Odpovídá totiž na tu nejpalčivější každodenní otázku: „Co si mám dnes vzít na sebe?“ Dělá to přitom s lehkostí a stylem, a to skrze přítomnou postavu. Ta jasně ukazuje, jak aktuálně je, nebo bude, a to i s doplňky, jakými jsou sluneční brýle, čepice, deštník atd.

Ještě lepší je, že avatar je přizpůsobitelný. Můžete si vybrat jeho pohlaví, odstín pleti, střih a barvu vlasů i obočí, jestli nosí brýle, má vousy atd. Může vypadat jako vy nebo jako osoba, kterou byste chtěli vidět každý den. Krajina se pak mění podle vaší polohy, počasí, denní doby a ročního období. Rozhraní je ale jednoduché a poměrně přímočaré a s hodinovou předpovědí.