Nejlepší aplikace pro tento týden: Chytrý monitoring srdce, domácí úkoly s AI a předpověď srážek

Solvo

AI pomocník s domácími úkoly

iOS: zdarma (zatím bez hodnocení)

Android: zdarma (zatím bez hodnocení)

Tato aplikace byla vytvořena pro to, aby vás podpořila ve všech aspektech vašeho studia, a to ať už řešíte matematické problémy, hledáte odpovědi na vědecké otázky, nebo potřebujete pomoc s chemickými vzorci.

Funguje zde sken, kdy jen vyfotíte, co potřebujete vyřešit a aplikace to spočítá za vás a ukáže i postup. Funguje tu i tvorba textu, stejně jako shrnutí (za pomoci ChatGPT). To třeba také pro knihy, které se vám nechce číst. Své znalosti tady ale také klidně otestujete, a to v kvízech a testech. Aplikace si umí poradit i s cizími jazyky atd.