Nejlepší aplikace pro tento týden: Cvičení těla, jazyka, ducha i mysli

Climb

Zvyšování slovní zásoby za pomoci objevování a zapamatování si nových slov

iOS: zdarma (hodnocení 60 %)

Učíte-li se angličtinu jako druhý jazyk, studujete na zkoušku, nebo prostě jen chcete posunout svou slovní zásobu na novou úroveň, tak vám Climb poskytne jednoduché a zábavné učení se nových slovíček. Jde na to formou her, ale i za pomoci animovaných GIFů a dalších nástrojů. Je to zábavné, a hlavně to funguje.

Po rychlém zhodnocení vaší slovní zásoby vám aplikace sestaví na míru databázi anglických výrazů ke studiu. Aplikace nabízí pestré kategorie slov, od amerického slangu až po výrazy ze známých filmů. K mání jsou i seznamy slov pro přípravu zkoušky na GRE a SAT. Aplikace také umožňuje přidávání vlastních slov, která vám pak zahrne do jednotlivých testů.