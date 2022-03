Nejlepší aplikace pro tento týden: Cyklistické tréninky, psaní románů a 3D hudba

Fortelling

Pro lepší kreativní psaní

iOS: zdarma (zatím bez hodnocení)

Android: zdarma (zatím bez hodnocení)

Vymyslet to kdo, s kým, kde, jak a proč je to nejsložitější, co vás při psaní románu či jiného díla potká. Musíte si totiž neustále udržovat povědomí o vzájemných vazbách. Tedy s aplikací Fortelling už nemusíte, protože ona to dělá za vás.

Udržování vztahů mezi jednotlivými položkami (ať už to jsou lidé nebo cokoli jiného) však není jedinou funkcí titulu. Ten se soustředí i na plánování, určování časových os, možnost kolaborace s více uživateli nad jedním projektem a nechybí ani výzvy, které vám pomohou s kreativním psaním.