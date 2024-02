Nejlepší aplikace pro tento týden: Deník duševního zdraví, rodičovský zámek, jestřábí oko a příprava kávy

VOS.health Deník vašeho duševního zdraví iOS: zdarma (hodnocení 96 %)

Android: zdarma (hodnocení 90 %) Víte o tom, že každý třetí Čech trpí depresemi či úzkostmi? Pokud patříte právě mezi každého třetího, tak vám v určitých ohledech dokáže pomoci platforma VOS. Je zde totiž přítomna funkce ChatMind, což je AI wellbeing kouč, tedy psycholog poháněný umělou inteligencí poskytující rady na základě vašich osobních dat. Vyjma toho aplikace udržuje váš přehled o náladě a snaží se pracovat na dlouhodobém jejím zlepšení. Spolu s pocity i emocemi si ji zde můžete zapisovat do deníku. Důležité jsou ale také četné analýzy, které vám pomohou porozumět sami sobě. Nákupy in-app : ano

: ano Vhodné i pro tablety : ano

: ano Web: Vos.health

Superlist Úkoly a všechno kolem nich iOS: zdarma (zatím bez hodnocení)

Android: zdarma (zatím bez hodnocení) Pamatujete na velice populární úkolovou aplikaci Wunderlist? Tak Superlist je její nástupce, a to od původních vývojářů. Ti však ke smyslu „úkolů“ přistoupili trochu jinak, ale pořád co nejjednodušeji. Můžete zde vytvářet seznamy úkolů, zachycovat své myšlenky, psát poznámky, a to vše klidně se členy rodiny nebo kolegy z práce. Nad vším totiž můžete kolaborovat s kýmkoli, kdy dané úkoly daným uživatelům klidně i přidělíte. Zajímavá je pak integrace různých titulů, abyste data nemuseli zadávat ručně. Jde třeba o Microsoft To-Do, Google Kalendář, Gmail, Slack nebo Linear. Nákupy in-app : ne

: ne Vhodné i pro tablety : ano

: ano Web: Superlist.com

Kidslox Rodičovská kontrola iOS: zdarma (hodnocení 88 %)

Android: zdarma (hodnocení 80 %) I když nabízejí mobilní platformy vlastní řešení pro rodičovskou kontrolu, nemusí být tak komplexní a snadno použitelné jako řešení třetích stran. S Kidslox kdykoli na dálku uzamknete zařízení svého dítěte, nebo třeba upravíte nastavení denních limitů, zablokujete aplikace, přístup k internetu a můžete filtrovat i obsah na webu. Není to ale jen o omezování, je to i o motivaci. Aplikace se totiž snaží děti popostrčit k tomu, aby se spíše věnovali škole nebo domácím pracím namísto koukání do telefonu. Za to je pak také odměňuje. Velkou výhodou je, že titul funguje multiplatformě, je tedy jedno, jestli máte zařízení s Androidem a dítě iPhone nebo opačně. Nákupy in-app : ano

: ano Vhodné i pro tablety : ano

: ano Web: Kidslox.com

SwingVision Jestřábí oko s AI pro hraní tenisu iOS: zdarma (zatím bez hodnocení) Je to aplikace od tenistů pro tenisty, a to doslova. Investovali do ní totiž takoví hráči tenisu, jako jsou Andy Roddick a Lindsay Davenportová. Aby toho ale nebylo málo, stojí za ní i odborníci na umělou inteligenci z Tesly a přímo Applu. Obsažená patentovaná AI pak poskytuje automatické bodování i statistiky, a to jen tím, že skrze kameru iPhonu sleduje vaši hru. Získáte tak analýzu rychlosti, hloubky i přesnost úderu. Umožní vám prohlížet si videozáznamy pěkně záběr po záběru, tedy i úder po úderu, kdy se však věnuje jen vám a hře, takže z dvou hodin udělá klidně jen 30 minut. Nákupy in-app: ano

ano Vhodné i pro tablety : ano

: ano Web: Swing.vision

iBrewCoffee Váš kávový deník iOS: zdarma (hodnocení 100 %)

Android: zdarma (hodnocení 98 %) Pokud jste milovníky dobré kávy, je vám tato aplikace šitá na míru. Je od českého vývojáře, a tedy také v češtině. Ukládáte si do ní postupy přípravy vaší oblíbené kávy, protože ne vždy se vám musí povést podstoupit takový postup, který vyústí v ten dokonalý šálek. Káva je totiž i o experimentech. Vložíte tedy produkt, ke kterému můžete přidat množství doplňujících informací, poté si zapíšete své experimenty s ním, hodnocení a třeba porovnání s jinými. Pokud chcete, všechno můžete vyexportovat, vytisknout nebo sdílet. Nákupy in-app : ano

: ano Vhodné i pro tablety : ne

: ne Web: Ibrew.cofee

Bodyguard Konec kyberšikaně iOS: zdarma (zatím bez hodnocení) Jak sám název napovídá, je to aplikace, která chce vás nebo vaše děti chránit, a to konkrétně před kyberšikanou, nenávistnými projevy a toxickým obsahem na Youtube, Instagramu, Twitteru a Twitchi. Stačí se přihlásit pomocí účtů v těchto sítí. Po 24 hodin denně, 7 dní v týdnu a v reálném čase za pomoci AI tedy analyzuje přijaté komentáře a účinně je moderuje, pokud se v nich objevuje nějaký toxický obsah: urážky, rasismus, homofobie, obtěžování, fyzické zesměšňování, misogynie atd. Nákupy in-app : ne

: ne Vhodné i pro tablety : ano

: ano Web: Bodyguard.ai