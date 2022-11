Nejlepší aplikace pro tento týden: Deník emocionální pohody, poznámky psané rukou a hubnutí s iPhonem

Na to znát všechna moudra světa jistě nemá náš mozek kapacitu. Tato aplikace vás ale každý den naučí nějaké zajímavé věci tím, že vám prostě předloží jistá náhodná fakta, a to jen formou notifikace. Dozvíte se tak něco zajímavého, i když třeba pro život úplně zbytečného.

How We Feel

Deník emocionální pohody

iOS: zdarma (hodnocení 100 %)

Jak se dnes cítíte? Dokážete to vlastně popsat jedním slovem? Vyjádřit naše pocity a emoce není vždy jednoduché, a proto je zde aplikace How We Feel, která nám s tím chce pomoci. Jednoduše do ní totiž v pravidelných intervalech zadáváte, jak vám aktuálně je.

Za titulem stojí profesionálové, kteří si přejí, aby pomohla lidem lépe porozumět svým emocím. Proto jsou zde i opravdu obsáhlé analýzy, ve kterých můžete zjišťovat, proč jste se v daný čas cítili tak, jak jste se vlastně cítili. Jsou zde i různá cvičení, která vám pomohou v úzkosti a stresu. Vše je navíc zdarma, příspěvky jsou dobrovolné.