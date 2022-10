Nejlepší aplikace pro tento týden: Deník snědených jídel, anonymní sociální síť a diář zatmění

Foto deník toho, co jíte

Tellonym

Jiná a bezpečná sociální síť

iOS: zdarma (hodnocení 86 %)

Android: zdarma (hodnocení 84 %)

Tellonym je zavedený společenský fenomén, který se každým dnem rozrůstá. Jeho posláním je pomáhat lidem stát se více společenskými tím, že zmírňuje úzkost, prohlubuje vzájemné vztahy a pomáhá porozumět sami sobě, stejně jako druhým a ostatně také celému světu.

Je to sice sociální síť, ale není v ní důležité to, jak vypadáte, kolik lajků dostanete, nebo jak vzrušující je váš každodenní život. Je důležité, kdo jste, co si myslíte, a jak komunikujete. Proto také byla síť postavena se zaměřením na tři jednoduché principy:

100% kontrola nad tím, co je zveřejňováno na vašem profilu. Jednoduchost komunikace s ostatními. Nejste to vy, kdo chcete být součástí komunity, ale komunita, která chce, abyste byli její součástí právě vy.