Nejlepší aplikace pro tento týden: Detektor silničních radarů a konkurence pro Clubhouse

Pokud již máte účet Spotify, můžete se jím do titulu přihlásit, nicméně je zde možnost vytvořit i nový, na mateřském titulu nezávislý. Vše je také zdarma, žádné prémiové předplatné zde není třeba. Je zde ale zajímavý koncept v podobě drahokamů, kterým můžete odměňovat kvalitní řečníky. Nic se ale za ně neplatí, ani se nedají nijak zpeněžit. Ukazují jen „kvalitu“ daného uživatele.

Greenroom je nová sociální aplikace od Spotify, která vám umožňuje hostovat a účastnit se živých diskuzí – jedná se tedy o stejnou funkcionalitu, jakou nabízí Clubhouse. I zde totiž můžete prostřednictvím virtuálních místností poslouchat a mluvit o věcech, které máte rádi, a to s kýmkoli v síti přítomným.

Expensify.cash

Posílejte si peníze s přáteli

Aplikace má být kompletní reimaginací finanční spolupráce, která je soustředěná kolem chatu. Pokud si nedokážete představit, co to znamená, tak si vezměte takový WhatsApp, ve kterém si mezi přáteli a rodinou budete moci posílat peníze.

V rámci iMessage nabízí platforma iOS na vybraných trzích funkci Apple Cash, která přesně takhle funguje (ne však v České republice). Jednoduše tak odešlete peníze komukoli potřebujete, bez nutnosti vyplňování jakýchkoli údajů. A přesně to by měla umět i tato aplikace, a to navíc multiplatformě, protože oproti ní jsou iMessage omezeny právě jen na platformu Applu.