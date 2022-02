Nejlepší aplikace pro tento týden: Dietní kalkulačka, návrh bytového interiéru a pražské filtry

Home Designer

Design interiéru vaší domácnosti

iOS: zdarma (hodnocení 92 %)

Android: zdarma (hodnocení 86 %)

Pokud jste se právě nastěhovali do nového domu nebo bytu, či jen rekonstruujete ten stávající, tato aplikace vám pomůže s jeho vybavením. Ne tedy že by zastoupila vaši peněženku nebo roli stěhováků, ale nabídne vám unikátní pohled na to, jak by vše mohlo vypadat na tom ideálním místě.

Jedná se tedy o vizualizaci vybavení v přesném měřítku vůči dispozicím vašeho příbytku. Snadno si zde můžete polohovat jednotlivé kusy nábytku a určit jim přesně takový vzhled jako v reálu. To samozřejmě díky bohatému katalogu jednotlivých produktů.