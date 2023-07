Nejlepší aplikace pro tento týden: Domluvte si fotbálek, konzultace s lékařem a plánovač dovolené

Pokud se vám někdy stane, že se nesejdete na sportovní aktivitu a kvůli malé účasti si nezahrajete, zkuste vzít organizaci do svých rukou. Ať už se tedy jedná o fotbal, hokej, volejbal, florbal, basket nebo klidně jógu a jiné skupinové cvičení, tak vám Týmuj.cz pomůže s domluvou a organizací.

To vše samozřejmě nezávisle na vaší poloze, takže klidně i když jste na dovolené v zahraničí. Spojení aplikace garantuje do 30 minut, průměrná odezva je ale minut 6. Samozřejmě funguje 24/7. Titul nabízí i ukládání veškeré zdravotní dokumentace, kterou můžete podle potřeby s lékařem sdílet. Lze zde pak spravovat zdravotní stav nejen svůj, ale i svých dětí.

Samozřejmě je zde trošku větší přesah. Květiny tady totiž můžete dokonce kupovat i prodávat, nechybí ani jejich rozpoznávání. Stačí na ně namířit fotoaparát vašeho smartphonu a hned se dozvíte, s čím máte tu čest a jak se o to vlastně starat. Databáze je opravdu obsáhlá, takže v ní najdete požadavky na světlo, výsadbu, zalévání atd.

Že už vás nenapadá, v jakém odvětví by ještě šla vytvořit nějaká sociální síť? Tak vězte, že zde se připojíte k zahradnické komunitě, díky které zjistíte o svých rostlinách vše, co potřebujete. Můžete tak sdílet své zahradnické pokroky a sledovat ty ostatních.

Zastávek můžete přidávat neomezeně, nechybí veškeré spočítané informace, jako čas, vzdálenost atd. Přítomen je také export do Google Map pro případnou navigaci. Její velkou přidanou hodnotou pak je, že si bere data přímo z příchozích e-mailů rezervací atd., takže tím šetří váš čas se zadáváním informací. K tomu je zde i nastavení si rozpočtu a sledování výdajů.

Podle jejích vývojářů to je nejlepší aplikace pro plánování vašeho výletu. Má se hodit na všechny jejich druhy, umí totiž hledat lety, hotely i atrakce. Zobrazuje plány na cestovní trase, kterou vám umožní v titulu i přímo zapisovat, jako svůj vlastní cestovatelský deník.

Shortform

Pro rychlejší vzdělávání

iOS: zdarma (zatím bez hodnocení)

Android: zdarma (zatím bez hodnocení)

S aplikací získáte nejpodrobnější a nejchytřejší souhrny knih na světě – tedy údajně samozřejmě, protože podobných titulů je v aplikačních obchodech opravdu hodně. Jenže tento nabízí shrnutí po kapitolách pokrývající klíčové body knihy s inteligentní analýzou hlavních myšlenek, což už zní zajímavěji.

K tomu jsou zde ještě interaktivní cvičení, audio forma, možnost zvýrazňování a tvorba poznámek, sdílení, export do PDF, off-line režim a mnoho dalšího. Celé to pak je zabalené do jednoduchého a minimalistického rozhraní. Každý týden navíc přibývá nový obsah.