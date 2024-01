Nejlepší aplikace pro tento týden: eObčanka, audio zprávy, prospěšné návyky a mobilní DJ

Curio

Světové zprávy formou audia

iOS: zdarma (zatím bez hodnocení)

Android: zdarma (hodnocení 60 %)

Aplikace vybírá ty nejzajímavější a nejpoutavější články ze světových publikací, jako jsou The Wall Street Journal, The Guardian nebo New York Times a vydává je v audio podobě. Díky tomu budete moci obsah konzumovat svýma ušima, aniž byste se museli soustředit na to, co se děje na displeji telefonu. Samozřejmě je to ideální třeba při řízení automobilu, vaření, ale i práci.

Vše zde pečlivě vybírá redakční tým s přehledem o žurnalistice. Rovnoměrně jsou zde pak zastoupeny zprávy, kultura byznys i zábava. Je zde i funkce playlistů, které se zaobírají určitými tématy (třeba klimatem atd.).