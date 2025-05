Nejlepší aplikace pro tento týden: Evidence předmětů, novinka od Instagramu a virtuální turistika

Máte-li nepořádek ve svých věcech, s aplikací Items už nebudete. Je to aplikace na inventarizaci majetku, kterým může být prakticky cokoli. Můžete si sem zadat koupi nové chladničky, kdy si u ní zadáte nejen cenu ale i to, kdy jí končí záruka (a aplikace vás o tom bude informovat). Hodí se však i pro sběratele, kteří tak ví, kolik peněz a za jaký kousek své sbírky zaplatili.

Platforma vám tak usnadní řešení školních problémů tím, že máte vše potřebné v jedné aplikaci a na jednom místě. Zeptejte se tu na cokoli, co vás napadne, a co nejdříve dostanete od komunity odpovědi. Stejně tak tu ale můžete pomoci ostatním studentům i vy. A k tomu získáváte odměny v podobě odznaků.

Walking Planet

Přeměňte skutečné kroky na virtuální

Ne vždy máte možnost utéct do přírody a zdolávat různé trasy. Jenže ve virtuálním jejich pokoření vám nic nebrání, i pokud jdete do školy, do práce, nebo kamkoli jinam. Každý váš reálný krok se v aplikaci převede na virtuální, a díky tomu můžete šlapat na Sněžku nebo se jen procházet po Central Parku.

Výhodu to má v tom, že aplikace vám ukazuje i to, co byste vlastně mohli reálně vidět. K tomu je tu početná komunita, takže se můžete trumfovat v tom, jak rychle dojdete tam, kam máte namířeno – třeba do základního tábora Everestu. A dostanete za to i odznaky, což je další motivační prvek než jen to, že vás to konečně zvedne z gauče.