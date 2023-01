Nejlepší aplikace pro tento týden: Filmová sociální síť, konverzace s AI a potravinové alergie

Hooked

Nový styl čtení „románů“

iOS: zdarma (zatím bez hodnocení)

Android: zdarma (hodnocení 66 %)

Chatovací fikce, známá jako chat fiction, vypráví příběhy formou SMS. Děj vás tak okamžitě vtáhne, jako kdybyste šmírovali skutečnou konverzaci. Budete překvapení, jak rychle se tenhle typ „románů“ čte. A pokud máte slabost pro horory, tak vám tyto příběhy spolehlivě naženou husí kůži.

Najdete zde skutečné množství obsahu, a to napříč žánry. Nový obsah navíc přibývá denně. Čtení pak probíhá prostou formou klikání do displeje, kdy to vždy obvykle znamená novou příchozí nebo odchozí zprávu. Ty jsou někdy doplněny i audiem nebo animacemi.