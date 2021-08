Nejlepší aplikace pro tento týden: Filmy z karlovarského festivalu, výuka zeměpisu a pravidla pro drony

Seterra Geography

Učení zeměpisu nemusí být zákonitě nuda

iOS: 49 Kč (hodnocení 96 %)

Android: 55 Kč (zatím bez hodnocení)

Seterra obsahuje zábavné kvízy, které vám pomohou seznámit se se zeměmi, jejich hlavními městy, vlajkami, řekami, jezery a pozoruhodnými geologickými prvky. Devět různých režimů vás vyzve na vědomostní boj způsoby, které vám navíc pomohou uchovat si nabyté informace v paměti.

Vše je rozděleno do jednotlivých kategorií, takže záleží jen na vás, do které se vrhnete. Nechybí množství žebříčků a statistik, stejně jako sledování svého pokroku. Zajímavá je i možnost tvorby vlastního kvízu. To vše navíc bez nutnosti připojení k síti.