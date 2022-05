Nejlepší aplikace pro tento týden: Fotbalové výzvy, 2D animace a umělecká díla s přispěním AI

Nechybí tedy práce s vrstvami, kterých může mít každý snímek až 10. Přidávat můžete i zvukové efekty nebo ty vlastní nahrané, aplikace dokonce umožňuje přidávat animace do vašich vlastních videí. K tomu nechybí mikrosociální síť, ve které můžete své výtvory nejen publikovat, ale také zde najdete množství inspirace a zajímavých nápadů.

Animace má mnoho jedinečných metod a stylů a aplikace vám chce poskytnou ten nejlepší zážitek z kreslení, a právě i následné animace vašich myšlenek. Právě protože sama animace vyžaduje hodně kreslení, snažili se jej tvůrci co nejvíce zjednodušit.

K vytvoření „uměleckého díla“ už totiž nepotřebujete štětec, tužku ani žádné výtvarné potřeby či nějaké vlohy. Aplikace staví na myšlence toho, že vše, co potřebujete, je jen nápad. Ani zde pak logicky nechybí „chlubící se“ mikrosociální síť. Je ale pravda, že člověk by nevěřil, jak málo stačí k takovému výsledku.

Samo Wombo byla jen sranda aplikace na zkrácení dlouhé chvíle, kde jste mohli rozezpívat svá selfíčka. Dream je ale dost o něčem jiném. Zde totiž budete tvořit umělecká díla, avšak opět za pomoci umělé inteligence. Zadáte, co chcete vytvořit, vyberete si umělecký styl a aplikace vám předloží výsledek.

Najdete zde tedy množství kurzů, které se vám snaží pomoci, stejně jako užitečné meditace nebo samozřejmě početnou komunitu těch, kteří chtějí pomoci osobním přístupem. Protože se pak jedná o neziskovou nadaci, spolupracují tvůrci titulu s předními univerzitami, výzkumníky a psychology po celém světě z Harvardské univerzity, University of London, Karolinska Institute a mnoha dalších.

JigSpace

Svět v rozšířené realitě

iOS: zdarma (hodnocení 94 %)

S aplikací můžete díky rozšířené realitě vnést vše od satelitů po sluneční soustavu do svého obývacího pokoje. Nebo také do školní učebny a vlastně kamkoli jinam. Kromě toho ale aplikace umožní zkoumat objekty prostřednictvím displeje vašeho zařízení a různě s nimi interagovat.

Jednotlivé objekty lze totiž rozebrat do posledního šroubku a lépe tak poznat, jak vlastně fungují. Můžete tak zjistit co se skrývá pod zemským povrchem, ale stejně zjistíte, jak funguje zámek dveří, nebo co se děje uvnitř baterie, lidského oka a klidně i převodovky automobilu.