Nejlepší aplikace pro tento týden: Fotofiltry od VSCO, stop hmyzu a průvodce světem kávy

Focus Friend by Hank Green
Soustředění pod palcem
- iOS: zdarma (hodnocení 94 %)
- Android: zdarma (zatím bez hodnocení)
Jde o gamifikovaný časovač soustředění vytvořený pedagogem Hankem Greenem. Máte tu pana Fazoli, který se soustředí, když se soustředíte i vy, když ale časovač ručně přerušíte, je smutný. Nicméně pokud své „sezení“ úspěšně dokončíte, dostanete za svou snahu různé ceny.
Za ty si následně můžete vylepšovat nejen svou postavičku, ale i prostředí, ve kterém se nachází. Má to být ideální nástroj pro každého, kdo bojuje s prokrastinací, logicky je ale založen na technice Pomodoro. Aplikace také umí uzamknout přístup k vybraným aplikacím.
Blark: Pro Black&White Camera
Černobílá foto aplikace
- iOS: zdarma (zatím bez hodnocení)
Ať už jste začátečník nebo zkušený fotograf, Blark vám nabízí řadu funkcí, které vám pomohou pořizovat úžasné černobílé snímky a videa. Ruční zaostření vám dá přesnost do vlastních rukou, pro dokonalou kompozici použijete mřížku a ukazatel horizontu.
Je zde také přítomen kompletní ruční vstup, takže dle potřeby můžete ladit všechny možné fotografické hodnoty, jako ISO, kontrast, jas, sytost atd. Záznam samozřejmě můžete ukládat jako RAW soubor, ProRAW i HEIF. K tomu tu je mnoho předvoleb, histogram a vlastní galerie.
- Nákupy in-app: ano
- Vhodné i pro tablety: ne
- Web: Blark.app
POV – Disposable Camera Events
Jednotná galerie z konané akce
- iOS: zdarma (hodnocení 98 %)
- Android: zdarma (hodnocení 90 %)
Léto ještě neskončilo a pořád nabízí dostatek příležitostí pro různé večírky a jiné akce. POV vám pak pomůže zachytit úhel pohledu každého účastníka takové události, a to samozřejmě i v případě narozeninových oslav, výletů, svateb atd.
Smysl použití je ale poměrně jednoduchý. Stačí se přihlásit do události (nejen skrze aplikaci, ale i web), ve které má každý návštěvník určitý počet snímků, které může pořídit. Ty se pak všechny synchronizují pod danou událost, takže všichni vidí fotografie všech, kteří se akce zúčastnili – to ale ne hned, nýbrž až po uplynutí předem nastaveného času.
- Nákupy in-app: ano
- Vhodné i pro tablety: ano
- Web: Pov.camera
VSCO Capture
Filtry ve stylu filmu
- iOS: zdarma (zatím bez hodnocení)
Tvůrci velice populárního titulu VSCO vydali nový, který nese podtitul Capture. Na rozdíl od původní aplikace, která se zaměřuje na postprocessing a nabízí i sociální aspekt, Capture zachycuje zvolenou estetiku v okamžiku fotografování. Uživatelé tak mají kontrolu nad tím, jak budou jejich fotografie vypadat ještě před pořízením snímku.
Je tu tedy 50 nejoblíbenějších předvoleb z VSCO, k dispozici je ale i automatický režim pro rychlé focení a manuální režim s pokročilým ovládáním, jako je rychlost závěrky, kompenzace expozice a efekty známé jako bloom a halation. Celé je to zdarma, jen potřebujete mít účet u VSCO.
- Nákupy in-app: ne
- Vhodné i pro tablety: ne
- Web: Vsco.co
Roastguide
Průvodce kávou
- iOS: zdarma (zatím bez hodnocení)
- Android: zdarma (zatím bez hodnocení)
Vydejte se na cestu za speciální chutí kávy, protože Roastguide chce být vaším digitálním průvodcem po tomto lahodném a voňavém světě. Objevíte tu výjimečné druhy z rozsáhlého katalogu speciálních pražených káv, který je pravidelně aktualizován.
O těch druzích, které jste už ochutnali, si tu pak můžete vést záznamy, které lze doplnit i fotografiemi. Jsou tu ale také průvodci, tipy pro přípravu kávy, učení se z profilů kávy a samozřejmě sdílení přítomných informací s ostatními.
- Nákupy in-app: ano
- Vhodné i pro tablety: ne
- Web: Roast.guide
STOP hmyz
Informace o kontaminaci hmyzem
- iOS: 49 Kč (hodnocení 50 %)
- Android: 49 Kč (zatím bez hodnocení)
Jde o aplikaci, která po naskenování čárového kódu produktu ověří a informuje vás, zda byl v minulosti označen za kontaminovaný hmyzem. S titulem tak můžete udržovat svá jídla a nápoje bezpečné. Data mají být ověřená a pocházejí z databáze aplikace.
Ta je skutečně jednoduchá a rozhraní vlastně dominuje jen tlačítko skenování. Nízké hodnocení aplikace v App Storu odráží především nespokojenost uživatelů s možností zakoupení aplikace skrze In-App. Tato chyba byla nicméně letos v červnu odstraněna, protože aplikaci je už nutné přímo zakoupit bez možnosti vyzkoušení.
- Nákupy in-app: ano
- Vhodné i pro tablety: ano
- Web: Simplyweb.sk
