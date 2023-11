Nejlepší aplikace pro tento týden: Fotovoltaika, tvorba elektronických pozvánek a ADHD pod kontrolou

Fandom

Aplikace pro fanoušky prakticky čehokoli

iOS: zdarma (hodnocení 96 %)

Android: zdarma (hodnocení 86 %)

Ve Fandom máte přístup k exkluzivnímu fanouškovskému obsahu pěkně na jednom uceleném místě. Můžete zde prozkoumat své oblíbené fiktivní světy tím, že si definujete svůj kanál pro vás zajímavým obsahem plným filmů, pořadů, videoher a anime, které prostě máte nejraději.

Je to ale i mikrosociální síť, takže zde můžete řešit vše, co se vašich oblíbených věcí týče, a to s lidmi stejného smýšlení, ať jsou kdekoli po světě. Nechybí ani nová videa, články, recenze nebo upozornění, která vás informují o tom nejzásadnějším.