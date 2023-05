Nejlepší aplikace pro tento týden: Hlídač léků, písanka v mobilu, sledování útraty a fyzický zápřah

Tongo

Učte se anglicky s osobním lektorem ve své kapse

iOS: zdarma (zatím bez hodnocení)

Android: zdarma (zatím bez hodnocení)

Co člověk, to osobnost. Co člověk, to jiné potřeby. I když jsou aplikační obchody různých aplikací na učení se cizích jazyků plné, je klidně možné, že vám žádná z nich nevyhovuje. Právě proto se hodí vyzkoušet Tongo, tedy platformu na učení angličtiny.

Mimo jiné vám nabídne více než 100 anglických knih a článků, které vám pomohou ve zdokonalení ve čtení, psaní a gramatice. Jednoduše si vyberete knihu, která odpovídá vaší aktuální jazykové úrovni, a okamžitě začněte rozšiřovat své znalosti. Klepnutím na slovo, které neznáte, jej přidáte i do seznamu těch, která se chcete naučit.