Nejlepší aplikace pro tento týden: Hlídač nadměrného sezení, správce hesel a co nedělat v roce 2022

The To Don't List

Obrácený seznam úkolů

iOS: zdarma (zatím bez hodnocení)

Proti proudu jde i aplikace The To Don't List. Ve světě, ve kterém totiž neustále myslíme na plánování si záležitostí, které musíme plnit, vám tento titul připomene, co naopak rozhodně dělat nemusíte. Sestavíte si zde tedy seznam věcí do To Don't listu, abyste si připomněli, jaké úkoly za investici vašeho času opravdu nestojí.

Plněním úkolů typu „nebudu číst e-maily po šesté večerní“, nebo „dnes nebudu odpovídat na konverzace ve whatsappových skupinách“ si značně uvolníte ruce na ty aktivity, které si vaši pozornost zaslouží více. Anebo si jen uděláte čas na nicnedělání, které můžete trackovat v předchozím titulu Couch Potato.