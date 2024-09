Nejlepší aplikace pro tento týden: Hlídání „kaček“, digitální šatník, matematika bez chyb a prevence rakoviny

Řešíme to dnes a denně – kam plynou všechny ty naše těžce vydělané peníze? Abyste to zjistili a měli v rozpočtech patřičný přehled, stačí si k tomu stáhnout vhodnou aplikaci. Jednou z nich je i poměrně vtipný titul Daak.

Whering

Digitální šatník

iOS: zdarma (hodnocení 98 %)

Android: zdarma (hodnocení 92 %)

Hlavní smysl aplikace je v tom, abyste měli uspořádaný šatník a měli tím přehled o všem svém oblečení. I když to zní šíleně, hodnocení aplikace ukazuje, že si ji uživatelé skutečně oblíbili. Zjistíte s ní, co vlastně všechno za oděvy vlastníte, co z toho všeho nosíte a jak často.

Obsah do aplikace dostanete nejen přímým vyfocením, ale můžete jej také vybírat z katalogu čítajícího na 20 milionů položek nebo webových stránek prodejců a oděvních značek. V aplikaci pak můžete své outfity různě kombinovat a nechat se inspirovat i jejím doporučením. A k tomu je přítomna také mikrosociální síť.