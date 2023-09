Nejlepší aplikace pro tento týden: Identifikace opeřenců, správce zahrádky a přehledy pohybových aktivit

Anki Pro Personalizované studijní karty iOS: zdarma (hodnocení 92 %)

Android: zdarma (hodnocení 72 %) Studium formou výukových karet má své výsledky. Jenže ty klasické papírové jsou mnohdy na obtíž, zejména pokud jich máte více. Právě proto v aplikaci najdete neomezený prostor pro jejich tvorbu, kdy titul zároveň obsahuje chytré algoritmy, které vám ty kýžené automaticky předkládá. Lépe si tak zapamatujete, co potřebuje. Opakování je totiž matka moudrosti. Samozřejmě je k tomu nutné si karty nejdříve vytvořit, pokud ale chcete, aplikace to udělá za vás. Jen jí musíte říci, co chcete umět a ona podle toho namixuje a předloží vám jeden z 50 tisíc dostupných balíčků. A to ať už jde o jazyk nebo cokoli jiného. Nákupy in-app : ano

: ano Vhodné i pro tablety : ano

: ano Web: Ankipro.net

Audubon Bird Guide Identifikujte více jak 800 druhů ptáků iOS: zdarma (zatím bez hodnocení)

Android: zdarma (zatím bez hodnocení) Aplikace vám pomůže identifikovat ptáky ve vašem okolí. Protože je ale poměrně obtížné vyfotit nějakého opeřence jen svým mobilním telefonem, je zde podrobný vyhledávač. Tomu řeknete vše – od velikosti po zbarvení, a on vám dá odpovídající výsledky ohledně toho, o jakého ptáka vlastně může jít. Průvodce obsahuje i více jak tři tisíce fotografií, více jak osm hodin zvukových stop se zpěvem ptactva, mapy s výskytem toho kterého druhu a mnohem více. Pokud na to pak máte techniku (tedy patřičný fotoaparát), můžete zde snímky ptactva i publikovat v mikrosociální síti. Nákupy in-app : ne

: ne Vhodné i pro tablety : ano

: ano Web: Audubon.org

Plant Daddy Správce vaší domácí „zahrádky“ iOS: 79 Kč (zatím bez hodnocení) Aplikace vám pomůže pečovat o vaše rostliny. Je to moderní minimalistická aplikace, která vám poskytne možnost přidávat do ní rostliny, psát si o nich poznámky (jako např. informace o péči), a plánovat připomenutí zalévání. Výhodou je, že si ani nemusíte vytvářet účet. Plant Daddy záměrně neobsahuje funkce, jako je identifikace rostlin, návrhy péče, detekce dostatečného množství světla atd. Tyto potřeby vám mají splnit jiné aplikace a webové stránky. Toto má být jen vaše malé „roztomilé“ místo, kde máte především virtuálně obdivovat svou krásnou „zahrádku“. Nákupy in-app : ano

: ano Vhodné i pro tablety : ne

: ne Web: Plantdaddy.app

HOMER Fun Learning For Kids Vzdělávání pro děti iOS: zdarma (zatím bez hodnocení)

Android: zdarma (hodnocení 78 %) Aplikace má děti nejen zabavit, ale především se postarat o jejich vývoj prostřednictvím her s hláskami, písničkami, matematickými aktivitami, samolepkami za úspěch a audioknihami s příběhy. Témata se v aplikaci navíc pravidelně obměňují, aby byly materiály stále čerstvé a aktuální. Titul navíc nabízí přístup šitý na míru. Nejdříve tak vyplníte krátký dotazník zaměřený na úroveň znalostí dítěte a podle něho získáte individuální vzdělávací kurz, který ve správný čas představí nové koncepty. V rámci jednoho účtu pak můžete mít až čtyři profily pro čtyři malé žáčky. Nákupy in-app : ano

: ano Vhodné i pro tablety : ano

: ano Web: Learnwithhomer.com

GetYourGuide: Prohlídky Kupte si lístek na cokoli iOS: zdarma (hodnocení 98 %)

Android: zdarma (hodnocení 94 %) Tento průvodce vám pomůže objevit to nejlepší z každé destinace, kterou navštívíte, a to od vstupenek bez fronty na ty atrakce, které prostě musíte vidět, až po jedinečné zážitky s exkluzivním přístupem a informacemi. Snadno si tak koupíte lupen na Eiffelovku nebo London Eye atd. Potvrzení je okamžité, nechybí last minute akce, funguje to 24/7 a to i s podporou skrze WhatsApp. Tiskárnu rozhodně nepotřebujete, vše ukážete v aplikaci. Ta umí běžet i off-line, takže k zobrazení lístku mobilní data nepotřebujete. Nákupy in-app : ne

: ne Vhodné i pro tablety : ne

: ne Web: Getyourguide.com

Personal Best Sledování vašeho cvičení iOS: zdarma (zatím bez hodnocení) Všechny aspekty cvičení by měly být zábavné, nejen samotné cvičení, a tato aplikace vám zajistí, že zábava nekončí při dokončení aktivity, ať už je to jen chůze, běh nebo cokoli jiného. Je to společník, který prezentuje to nejlepší z vás. Zobrazí všechna vaše tréninková data, jako je ujetá vzdálenost na kole, počty kroků, srdeční frekvence, spálené kalorie a mnoho dalšího, co vám předkládá ve vizuálně poutavé formě. Je zde množství statistik, tabulek i grafů, které vzájemně porovnávají jednotlivé aktivity jednoho druhu a, podle jména aplikace, vám předkládají to nejlepší. Nákupy in-app : ano

: ano Vhodné i pro tablety : ne

: ne Web: Getpersonalbest.com