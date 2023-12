Nejlepší aplikace pro tento týden: Jazykové kartičky, darování plasmy, vše o nové hudbě a tracker lyžování

A pak je tady ještě ten zástup klasických i netradičních receptů, pokud vás už nebaví vařit to samé pořád dokola. K tomu jsou zde i nákupní seznamy, abyste v obchodě nic nezapomněli a mnohem více.

Jsou aplikace na vaření, které vám popisují recepty krok za krokem, abyste se tak dobrali kýženého výsledku. Jsou ale také aplikace, které vás samy o sobě učí vařit. Nevíte, jak krájet cibuli, aby byla patřičně najemno a vám zůstaly na ruce všechny prsty? I to se zde dozvíte. Tempo si zde přitom určujete jen vy.

Rozhraní je velice jednoduché a dělí se do záložek, kdy tou hlavní je váš průkaz. Aplikace nabízí i připomínky, abyste na darování nezapomněli a přímo z titulu můžete také kontaktovat dárcovské centrum.

V učícím módu následně hádáte významy uložených slov, které se odkryjí při kliknutí na kartičku. Uhodnuté kartičky se ukládají do „známých“ a neuhodnuté se přesunou naspod balíku tak, že se za chvíli objeví znovu. Tímto mechanizmem se hravě a rychle zdokonalíte v kterémkoli cizím jazyce.

DuoCards vám pomůže se slovní zásobou nejen angličtiny, ale i španělštiny, němčiny, portugalštiny, francouzštiny, ruštiny a dalších jazyků. K učení používá jazykové kartičky, kdy si poté, co si zvolíte, jaký jazyk se chcete učit, začnete „swipovat“ kartičky s cizími slovy podle toho, jestli je už znáte, čímž se zatřídí do balíků.

Zadávání je velice jednoduché a rychlé, a to díky předvolbám, které jen vybíráte. Vytvořit si ale můžete i položky vlastní. Jsou zde připomínky k tomu, abyste se napili, jsou zde odměny za to, že držíte řadu, nechybí vyčerpávající statistiky, aplikace pro Apple Watch, záloha na iCloud nebo Zkratky Siri.

Voda tvoří zhruba 70 % lidského těla a je nezbytná pro téměř všechny jeho tělesné funkce. Pro udržení zdraví je nezbytné pít každý den dostatek vody a aplikace Liquify vám toho pomůže dosáhnout. Jde na to skrze trackování ale i motivace.

MusicHarbor

Vše o nové hudbě

iOS: zdarma (hodnocení 98 %)

Je to o sledování nové hudby, kterou vám různé algoritmy vámi používaných platforem zatajily. Je zde chronologicky řazená časová osa, ve které vidíte novou hudbu a vše, co se kolem ní točí, a to od těch interpretů a vydavatelství, která sledujete.

Je zde také poměrně mocné filtrování, kdy si skryjete singly, EP, remixy atd. Je zde i kalendář, ve kterém vidíte, kdy má jaký hudební počin vyjít. K poslechu slouží přímá integrace do Apple Music, Spotify a dalších nejrozšířenějších platforem.