Nejlepší aplikace pro tento týden: Jenda z Úřadu práce, učíme se jazyky a mapa přátel

Aplikace vychází z osvědčené platformy Klientské zóny Jenda a přináší všechny její výhody přímo do vašeho mobilního zařízení. Samozřejmostí je přehledné rozhraní a nechybí tu ani notifikace a upozornění, stejně jako nejmodernější ochrana dat.

Příspěvek na bydlení, přídavek na dítě, rodičovský příspěvek a také agendu zaměstnanosti vyřídíte nově on-line skrze mobilní aplikaci, a to ať už se nacházíte kdekoli. Jenda je totiž oficiální titul Ministerstva práce a sociálních věcí, který je navržený pro zjednodušení a zefektivnění správy klientských služeb Úřadu práce ČR.

Není to jen další aplikace pro kreslení. Je to promyšlený vývoj umělecké praxe, který uznává ztělesněnou moudrost tradičního řemesla a zároveň využívá rozšířené možnosti našeho digitálního věku. Propojuje totiž hluboké řemeslné a smyslové bohatství tradičních uměleckých médií s neomezenými možnostmi rozšířené reality.

Je to jako Tinder, akorát se slovy. Když jej posunete doprava, tak ho znáte, když doleva, potřebujete se ho naučit. Rico má z každého jazyka vytipovaných na 2 000 slov, které tvoří jeho slovní zásobu z 80 % a na ty se primárně zaměřuje. Nechybí ani výslovnost od rodilých mluvčí.

Aplikace si dává za úkol, aby vám pomohla ovládnout základní slovní zásobu v několika jazycích, včetně angličtiny, němčiny, francouzštiny, portugalštiny a dalších. Celkem jich je zatím 24. Titu ale především usnadňuje a zefektivňuje výuku jazyků, kdy na to jde prostřednictvím inovativní metody učení pomocí posouváním, tedy swipováním.

Je to váš komplexní soubor nástrojů pro produktivitu s přítomnou umělou inteligencí, poznámkami a mnoha dalšími funkcemi. Najdete tu tedy chatování s desítkami AI modelů od předních poskytovatelů, kdy sami vývojáři říkají, že tu nejde o úsporu času ale o ten pocit, kdy víte, že s ním neplýtváte.

Bump ex Zenly team

Mapa přátel

iOS: zdarma (hodnocení 98 %)

Android: zdarma (hodnocení 90 %)

Smyslem platformy je, že vám poskytne přesné, okamžité a energeticky úsporné sdílení vaší polohy. Díky tomu vaši přátelé přesně zjistí, kde se právě nacházíte, stejně jako to budete vědět i vy o nich. A proč to vlastně? No přece abyste se potkali a složitě se nehledali, navíc multiplatformě, takže je jedno, jestli máte iPhone nebo telefon se systémem Android.

Kromě toho zjistíte i to, jak je na tom stav baterie zařízení přítele, nebo rychlost jeho pohybu. K tomu můžete poslouchat i oblíbenou hudbu svých přátel a uložit si jejich playlisty do Apple Music nebo Spotify. Přidanou hodnotou pak je, že v aplikaci můžete označovat všechna místa, která jste navštívili.