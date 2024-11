Nejlepší aplikace pro tento týden: Jídlo za hubičku, pití úplně zadarmo a konec s kouřením

TasteTown

Ochutnejte nové chutě

iOS: zdarma (zatím bez hodnocení)

Android: zdarma (hodnocení 78 %)

Platforma TasteTown má dva hlavní cíle. První je, aby vám pomohla objevovat podniky a ochutnávat tak něco, co dosud neznáte. Druhý pak, abyste na tomto rozšiřování si gastronomických obzorů „neprojedli“ kalhoty. Nabízí vám totiž množství slev, nmezi které patří třeba ty 30% nebo 1+1 zdarma.

První ochutnávku máte zdarma, pak je na řadě předplatné. I to roční se ale vzhledem ke své ceně a tomu, kolik na něm můžete ušetřit, vyplatí, a to už od páté návštěvy. Problém je jinde. Platforma zatím funguje jen v Praze a Brně. Rozhodně by to tak chtělo rozšíření i alespoň do větších krajských měst. Vše bude samozřejmě záviset na jejím úspěchu.