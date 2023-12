Nejlepší aplikace pro tento týden: Kapesné pro děti, Tinder pro seriály, soustředění a skvělá káva

Homey Naučte děti starat se o domácnost iOS: zdarma (zatím bez hodnocení)

Android: zdarma (zatím bez hodnocení) Je to motivační aplikace zejména pro děti, které tak učí finanční gramotnosti. Zadáte jim v ní úkoly a nastavíte odměny, a když je splní, tak je také „vyplatíte“. Můžete zde také stanovit určité odpovědnosti, které jsou nutné pro výuku dětí tím, že každý musí něčím přispět pro chod domácnosti. Koncept je to tedy velice zajímavý, kdy je aplikace maximálně přehledná, aby se v ní orientoval zcela každý. Nechybí ani množství statistik, ať už o úkolech, tak o „vydělaných“ penězích. K tomu je zde i chat, hlasování atd. Nákupy in-app : ano

Vhodné i pro tablety : ano

Web: Homeyapp.net

Queue – What to Watch Tinder pro filmy a seriály iOS: zdarma (hodnocení 98 %)

Android: zdarma (zatím bez hodnocení) „Fronta“ je nejjednodušší způsob, jak sledovat filmy a pořady napříč vašimi streamovacími službami. Obsahu totiž přibývá hodně a algoritmy ne vždy doporučí to, na co byste se třeba chtěli zrovna dívat. Po vzoru Tinderu, tedy swipováním doleva nebo doprava, také zjišťujete, na co koukají vaši přátelé. Jistě zajímavé je, že zde funguje třeba i import textu z vašich poznámek, kdy se vám obsažené pořady přidají do watchlistu. Můžete zde sledovat trailery, číst recenze a samozřejmě také zjistíte, kde je prohlížený obsah k dispozici k vidění. Nakonec nechybí třeba ani kolo štěstí, které vám náhodně doporučí, na co se právě dívat. Nákupy in-app : ne

Vhodné i pro tablety : ne

Web: Queue.co

Bookmory Trackování vašeho čtení i poslouchání knih iOS: zdarma (zatím bez hodnocení)

Android: zdarma (hodnocení 98 %) Je to vaše virtuální knihovna, do které si můžete přidávat nejen knihy ale i audioknihy, ve které sledujete, co čtete a posloucháte, i to, co byste rádi četli nebo slyšeli. Můžete si zde nastavit i své čtenářské (a poslechové) cíle. Samozřejmostí jsou pak statistiky o vašich čtenářských návycích, k čemuž slouží funkce časovače. Jistě upoutá i přítomnost deníku, do kterého si můžete zapisovat své postřehy ale také třeba jen kopírovat obsah z knihy, který vás nějak zaujal. Vlastní knihy pak přidáváte snadno za pomoci jejich čárového kódu. Nákupy in-app : ano

Vhodné i pro tablety : ano

Web: Instagram.com

FitWoody Úplně jiná fitness aplikace iOS: zdarma (zatím bez hodnocení) Toto není jen další aplikace pro cvičení. Je to holistická platforma, která zahrnuje jedinečného kamaráda podobného Tamagotchi. Ten se jmenuje Woody, a mění se podle toho, jak děláte pokroky na své cestě za zdravím. Woodyho vzhled a nálada tak budou odrážet váš fyzický a duševní stav a vytvoří skutečně přizpůsobený zážitek. Váš nový kamarád se vás ale samozřejmě také snaží patřičně motivovat, protože sledování kroků je jen špička ledovce. Sleduje i spánek a další metabolické ukazatele. Nákupy in-app : ano

Vhodné i pro tablety : ano

Web: Fitwookdy.camp

Dtd Sounds White Noise StandBy Efektní aplikace na soustředění iOS: zdarma (hodnocení 94 %) Všude kolem nás je tolik rušivých elementů, které nám nedají se pořádně soustředit na danou práci, učení, či cokoli jiného. Aplikace se tak snaží poskytnout prostor, ve kterém nebudete bombardováni reklamami ani nějakým rozptylováním. Je to tedy titul, který se snaží kombinovat techniku Pomodoro s přehráváním zvuků bílého šumu. Těmi ale nejsou jen ty klasické, ale třeba i vrnění kočky před oknem. K tomu si zde můžete vytvářet i četné kombinace, pokud by vám nestačilo těch 70 připravených. Nákupy in-app : ano

Vhodné i pro tablety : ano

Web: Dtd.super.site

Roasters Najděte skvělou kávu iOS: zdarma (zatím bez hodnocení)

Android: zdarma (zatím bez hodnocení) Roasters chce být vaším dokonalým společníkem pro objevování podmanivého světa speciální kávy. Ať už jste jen její milovník, znalec nebo prostě hledáte dokonalý šálek, bude platforma tím ideálním místem pro objevování výjimečných kaváren ve většině koutech světa. Zavede vás totiž do více jak stovky zemí a odhalí v nich specializované kavárny, a to od rušných ulic New Yorku po klidná a útulná zákoutí Paříže. Najdete zde ale i pražírny a rozhodně o poznání méně profláknuté lokace. Nákupy in-app : ano

Vhodné i pro tablety : ne

Web: Roasters.app