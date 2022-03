Nejlepší aplikace pro tento týden: Kde se válčí, sledování leteckého provozu, analýza dětského pláče

V 15minutových souhrnech se dozvíte to nejdůležitější z jednotlivých děl, která jsou zahrnuta z opravdu široké škály oblastí, a to od byznysu přes populárně naučné evergreeny až po nejúspěšnější beletristické novinky.

STEMpump

Naučte se programovat

iOS: zdarma (zatím bez hodnocení)

Chcete-li proniknout do programování, je vhodné najít si k tomu ideální zdroj informací. Ve STEMpump se dozvíte, jak začít, jaké existují proměnné a typy dat, a získané znalosti si otestujete na krátkých mini projektech.

Rozsáhlé bezplatné kurzy jsou rozdělené do jednotlivých lekcí, které si můžete pustit kdykoli vám to bude vyhovovat. Jsou dlouhé 3 až 7 hodin, ale jsou rozděleny do krátkých 11minutových lekcí. Aplikace poskytuje i bezplatné kurzy robotiky, vývoje her a spousty nástrojů pro design.