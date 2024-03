Nejlepší aplikace pro tento týden: Kde zasahují hasiči, tělesná proměna a sociální síť od tvůrců Twitteru

Počítejte nicméně s tím, že bez registrace e-mailem to nepůjde (který je pak poměrně obsáhle spamován každou informací). Aplikace je skutečně jednoduchá, kdy se dělí na výběr okresů, přehled událostí, ale najdete zde i jistou sociální síť, ve které přibývají zejména fotografie ze zásahů hasičů. Obchod vám pak nabídne nějaký ten merchandising.

Jde o velice jednoduchou aplikaci, jejíchž hlavním cílem je informovat vás o výjezdech hasičů v tom kraji, ve kterém zrovna potřebujete – tedy když uslyšíte sirény, můžete tím snadno zjistit, kde se co zrovna děje. Okresů si můžete zvolit i více a dostávat tak i aktuální notifikace.

Najdete zde tréninkové plány přizpůsobené vašemu cíli i úrovni, více jak 200 instruktážních videí ukazujících, jak správně provádět jednotlivá cvičení, a to bez rizika možného zranění. K tomu je zde i na 170 fit receptů, kdy je jistou zajímavostí plánovač menu s plnou kontrolou spotřebovaných kalorií a makroživin.

Už jste po zimním období začali shazovat ta nabraná kila? Chcete-li mít na letní sezonu pevné tělo, ploché břicho a vyrýsované hýždě (tedy především dámy), tak toho můžete dosáhnout zdravým a zábavným způsobem – to tedy alespoň slibují tvůrci aplikace.

Diář/Deník s Heslem

Váš osobní deník pro každý den

iOS: zdarma (hodnocení 96 %)

Android: zdarma (hodnocení 96 %)

Je to deník se zámkem a sledováním nálady, do kterého si můžete zaznamenávat své zážitky a emoce a ke všemu přidávat také fotografie. Díky dodatečnému zabezpečení se do něho navíc nedostane ani ten, kdo má k vašemu telefonu přístup.

Deníkových aplikací je v aplikačních obchodech samozřejmě hodně (jako třeba Day One nebo ostatně přímo Deník Applu), tento titul však boduje svým nevšedním rozhraním. Pokud jste si tedy ještě dosud žádný digitální deník psát nezačali, je na čase to změnit, i kdyby jen proto, abyste si připomněli něco důležitého, krásného nebo zaznamenali nápady a postřehy jinam než do poznámkových titulů.