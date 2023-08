Nejlepší aplikace pro tento týden: Kosmetika, cestování a video s umělou inteligencí

Hebe Internetový obchod s kosmetikou iOS: zdarma (hodnocení 98 %)

Android: zdarma (hodnocení 92 %) Jedná se o prodejní aplikaci, ve které najdete širokou škálu produktů napříč celým sortimentem e-shopu. Poskytne vám přístup ke všem akcím a speciálním nabídkám, kdy umí i notifikací informovat o těch oblíbených, u kterých aktuálně spadne jejich cena. Máte zde i možnost přidávat recenze a své zkušenosti s výrobky. Jistě velkou výhodou je doprava zdarma na všechny objednávky. K tomu jsou zde i trendy a tipy ze světa „krásy“, v aplikaci najdete i inspiraci. Samozřejmostí je pak skenování čárových kódů, abyste nemuseli ručně procházet nabídku, pokud vám došel patřičný krém, který si chcete doobjednat. Nákupy in-app : ne

: ne Vhodné i pro tablety : ano

: ano Web: Hebe.com

iOverlander Body zájmu po celém světě iOS: zdarma (zatím bez hodnocení)

Android: zdarma (hodnocení 76 %) Je to databáze bodů zájmů pro všechny cestovatele, která jim nabídne komplexní informace o tom, co potřebují, ale v maximálně jednoduchém rozhraní. Jsou zde kempy, hotely, restaurace, ale také to, kde jsou zdroje pitné vody nebo kde vám vymění plynovou bombu. Nechybí ani fotografie a samozřejmě GPS souřadnice. Nová místa můžete přidávat i sami a následně je klidně sdílet. Všechno funguje i off-line, pokud si daný okruh stáhnete do zařízení. Díky hodnocení pak budete také jasně vědět, zda se vám dané místo hodí navštívit, nebo se mu je lepší raději vyhnout. Nákupy in-app : ne

: ne Vhodné i pro tablety : ano

: ano Web: Ioverlander.com

Captions Video s umělou inteligencí iOS: zdarma (zatím bez hodnocení) Aplikace usnadňuje celý proces tvorby videí pomocí umělé inteligence, a to už od psaní scénáře, přes samotné nahrávání obsahu až po střih a následné sdílení. Umožňuje přidávat poutavé dynamické titulky slovo po slově, a to pomocí technologie whisper speech-to-text od openAI, tedy nejvýkonnějšího převodníku řeči na text na světě. Díky tomu budou vaše videa poutavější a srozumitelnější. Editor je speciálně navržen pro videa s mluveným slovem. Můžete také přidávat obrázky a GIFy, které se při mluvení objevují a zase mizí, jak sami potřebujete. Titulky jsou plně přizpůsobitelné díky desítkám přednastavených stylů. Jistě se hodí i funkce teleprompteru. Nákupy in-app : ano

: ano Vhodné i pro tablety : ne

: ne Web: Captions.ai

PackPoint Travel Packing List Sbalí vše, co potřebujete na své cesty iOS: zdarma (hodnocení 96 %)

Android: zdarma (hodnocení 90 %) PackPoint vám pomůže uspořádat to, co si potřebujete zabalit do kufru na své cesty. Jde na to skrze informace o délce a samozřejmě destinaci, protože podle toho už si zjistí počasí a dá vám jasná doporučení. Ta se odvíjí i od aktivit, které chcete na své služební cestě nebo jen dovolené podnikat. Zjistí ale i, jestli máte poblíž možnost si třeba vyprat, abyste toho mohli vést o to méně. Výsledky si můžete uložit i pro budoucí použití, stejně tak seznamy sdílet s přáteli. Aby vše bylo maximálně jednoduché a rychlé, jen zde táhnete posuvníky a vybíráte patřičné náležitosti. Je zde přítomno i napojení na platformu TripIt. Nákupy in-app : ano

: ano Vhodné i pro tablety : ne

: ne Web: Packpnt.com

Me+ Daily Routine Planner Plánovač rutin a návyků iOS: zdarma (hodnocení 96 %)

Android: zdarma (hodnocení 64 %) Vytvoření dobrých každodenních návyků a zdravých rutin je nezbytné k tomu, abychom prosperovali. To je to, čeho chce aplikace dosáhnout: pomáhat nám rozvíjet všechny dobré návyky, jako je ranní cvičení nebo úklid pokoje, a důsledně tyto činnosti opakovat, dokud se nestanou samozřejmostí začleněnou do našeho životního stylu. Právě toto nám má podle vývojářů titulu umožnit vést zdravý a naplňující život. Je to tedy především plánovač rutin a plán péče o sebe sama. Logicky je pak všechno nastaveno na pravidelná opakování. Aplikace se nesnaží vytvářet překážky, ale odbourávat je, proto je zde i množství statistik a motivace. Je ale samozřejmé, že především je to o každém z nás. Nákupy in-app : ano

: ano Vhodné i pro tablety : ne

: ne Web: Enerjoy.life

Study with Subwords Hravé učení slov iOS: zdarma (zatím bez hodnocení) Prázdniny se pomalu ale jistě chýlí ke svému konci a za moment zde máme září, tedy také začátek nového školního roku. Study with Subwords jde ale na učení hrou. Jde o slovní hádanky, se kterými se učíte slova, takže myšlenka je to skutečně jednoduchá, jenže nesmírně efektivní. Vyberete si žánr a aplikace vám daná slova rozkouskuje a hodí do jednoho chumlu. Vy je pak musíte vybírat a skládat tak, aby dala původní slovo. Je zde hned několik režimů, různě složitá dělení, a dokonce import nebo export, takže si můžete tvořit vlastní hry, které lze i sdílet s přáteli a spolustudenty. Nákupy in-app : ano

: ano Vhodné i pro tablety : ano

: ano Web: Subwords.app