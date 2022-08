Nejlepší aplikace pro tento týden: Kvalitní navigace, rekordér podcastů a bezplatné testování zboží

Aplikace je bezplatná navigace, která vás vede po známých i neznámých cestách. I když je v aplikačních obchodech uvedena pod hlavičkou „Vítejte v nové aplikaci HERE WeGo!“, nová rozhodně není, protože je v nich přítomna již několik let. Nicméně tvůrci dále uvádějí, že má nyní svěží, nový vzhled a je přehlednější a jednodušší. Takže nová vlastně tak trochu přece jen je.

FarOut

Navigační aplikace č. 1 pro nejlepší dálkové trasy na světě

iOS: zdarma (hodnocení 96 %)

Android: zdarma (hodnocení 92 %)

Titul slouží pro pěší turistiku na dlouhé vzdálenosti, cyklistiku a pádlování. Nepočítejte tedy s tím, že byste zde měli hledat nějaké výlety okolo své rodné vsi. Najdete zde tedy i stezku napříč celým Českem, která vás ale v rámci mikrotransakce vyjde na 249 Kč. Pokud však nedojdete ani do Prčic, tento titul není pro vás.

Vše samozřejmě funguje také offline, a to i pokud máte telefon v režimu letadlo. Využívá totiž interního GPS telefonu k zobrazení polohy v mapě a vede vás po stezce bez ohledu na to, kde se nacházíte. Právě to, kde se nacházíte, pak mohou sledovat i přátelé a rodina a podporovat vás ve vašem „dálkovém“ snažení.