Nejlepší aplikace pro tento týden: Lenivé kosti, topografické mapy a preventivka

Rychlé rutiny o osmi krocích vám pomohou zvýšit hormony dobré nálady a uvolní váš nervový systém, k dispozici jsou samozřejmě i ty podporující usínání, soustředění a další. Vybíráte si zde totiž náladu, kterou chcete navodit, a pak se pustíte do interaktivního tréninku své mysli. Naučíte se správně dýchat, zbavíte se úzkosti, únavy, naštvání, frustrace, smutku a čehokoli jiného.

Lazy Bones na to chce jít ale přece jen trochu jinak. Vizuálně načrtne vaše každodenní rutiny a zvyky pomocí grafů, barev a emotikonů, aby bylo pochopení vašich cílů a vašeho postupu k nim zábavné a maximálně jednoduché. Protože, proč si z toho dělat hlavu, kterou máme už tak zatíženou mnoha jinými věcmi.

Aplikace promění vaše zařízení na výkonný plánovač každodenní rutiny, který vám umožní soustředit se na to, abyste byli konzistentní v různých oblastech svého života, aniž byste se museli starat o svůj progres. Kolikrát jsme to už slyšeli, že?

Aplikace vytvoří z vašeho telefonu GPS zařízení s podrobnými topografickými mapami. Ty se uloží do vašeho smartphone, takže je lze používat i offline. Titul obsahuje všechny funkce běžného GPS zařízení, má mnohem podrobnější mapu a pohodlnější ovládání. Přesnost určení polohy je přitom v příznivých podmínkách cca 5 m.

Shift

Cvičení s podcasty

iOS: zdarma (zatím bez hodnocení)

Android: zdarma (zatím bez hodnocení)

I když jsou zde s námi již od roku 2004, ten největší boom zažívají podcasty až nyní. Bylo tedy jen otázkou času, než je někdo povýší na další úroveň. Tou je v aplikaci Shift jejich spojení s cvičením a hudbou. Titul pracuje se Spotify, bezplatným fitness rádiem v aplikaci a dalšími podcastovými aplikacemi.

Jak to celé funguje? Na bázi časovače, a to proto, abyste se nemuseli svého telefonu vůbec dotýkat. Nejdříve je vám tedy přehrávána hudba, která vám dodá patřičný elán do cvičení, a jakmile je čas na přestávku, přehrávají se právě podcasty.