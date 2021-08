Nejlepší aplikace pro tento týden: Lepší spánek, věštění z dlaně a sdílená kola

Sleepzy

Pro hluboký a kvalitní spánek

iOS: zdarma (hodnocení 82 %)

Android: zdarma (hodnocení 70 %)

O dovolených a prázdninách si člověk obvykle rozhodí své spánkové rytmy a pak má mnoho problémů dostat se do původních zajetých kolejích. Na základě sledování vašich spánkových cyklů v průběhu noci vás Sleepzy dokáže probudit v ideální spánkové fázi, přestože ještě nenastal vámi nastavený čas buzení.

A ne, vstávat dříve rozhodně není to kontraproduktivní. Je totiž rozdíl mezi jemným probuzením z lehkého spánku, namísto drsného vytržení z hlubokého snu. A toto je právě to, co má obrovský vliv na to, jak se budete po probuzení a během celého dne cítit.