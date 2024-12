Nejlepší aplikace pro tento týden: Machr na poznámky, úplně jiná seznamka a AI generátor hudby

Ať už používáte jakoukoli aplikaci na psaní poznámek, můžete ji zahodit. Notewise strčí do kapsy každý titul, a to už jen pro jeho přirozené a plynulé ručně psané poznámky nejen na telefonech ale i tabletech za pomoci prstů i stylusu s nízkou latencí.

Matter: 1% Smarter Every Day

Čtečka s převodem textu na řeč

iOS: zdarma (zatím bez hodnocení)

Má to být platforma ke čtení všeho, co se nachází na internetu i vláken v sociálních sítích. Rozumí si také s PDF. Všechna data pak shromažďuje na jednom místě, takže cokoli si potřebujete/chcete přečíst, a nemáte na to čas, tady to najdete. To navíc i s integrací e-mailových bulletinů.

Umělá inteligence ale všechen ten text umí také převést na řeč, takže vám může být předčítán pěkně do sluchátek. V ekosystému Applu už je aplikace dostupná na telefonech, tabletech i počítači, Android aplikace se ale teprve připravuje.