Nejlepší aplikace pro tento týden: Mastodon, manažer kopírování/vkládání a hlídač slev

OffScreen Pro méně času nad displejem iOS: zdarma (zatím bez hodnocení)

Android: zdarma (zatím bez hodnocení) Aplikace vám pomáhá sledovat využití telefonu, tedy především čas, který s ním trávíte, kdy si zde nastavíte ideální hodnoty a pozorujete, jak se vám je daří plnit. Dostanete tedy komplexní přehled o tom, kdy jste v daném dni prvně vzali telefon do ruky, kdy naposledy, kdy byla nejdelší pauza v jeho používání atd. Titul nicméně podporuje i režimy soustředění, takže nabízí techniku pomodoro a další čítače času. Funguje i na zamčené obrazovce a nechybí mu ani výzvy, které vás motivují k dodržování vašich nastavení, integrace zdravotních aplikací nebo aplikace pro chytré hodinky. Nákupy in-app : ano

: ano Vhodné i pro tablety : ano

: ano Web: Miidii.tech

Sticky Timers and Countdowns Více čítačů hned na uzamčené obrazovce iOS: zdarma (zatím bez hodnocení) Tento titul přímo těží z iPhonů 14 Pro a jejich prvku Dynamic Island, využijí jej ale i všichni ti, kteří již mají na svých iPhonech nainstalovaný iOS 16 s možností widgetů na zamčené obrazovce. Pokud totiž sledujete více věcí současně, je užitečné mít své časovače neustále k dispozici, a to hned na první pohled. Vytvoříte si zde tedy vlastní časovače, přizpůsobíte si jejich pozadí i barvu textu, a aktivujete jich klidně i šest naráz – to tedy na zamčené obrazovce, Dynamic Island vám ukáže jen dva. Aplikace poskytuje i vlastní zvuky upozornění. Nákupy in-app : ano

: ano Vhodné i pro tablety : ne

: ne Web: Twitter.com/jordibruin

Opera GX Mobilní webový prohlížeč pro hráče iOS: zdarma (hodnocení 98 %)

Android: zdarma (hodnocení 92 %) Opera GX přináší herní životní styl do vašeho mobilu. Vyjádřete se pomocí vlastních vzhledů, objevujte bezplatné hry a nejlepší nabídky s GX Corner, sdílejte snadno propojení mezi mobilním a stolním počítačem pomocí My Flow a mnoho dalšího. To vše v zabezpečeném soukromém prohlížeči. Zmíněný GX Corner vám vždy na dosah ruky přináší denní herní novinky, kalendář nadcházejících vydání a samozřejmě také upoutávky. Je to vše, co hráč potřebuje, aby měl ve svém mobilním webovém prohlížeči přehled o nejnovějších zprávách herního světa. Žádné zpravodajské servery ani RSS čtečky tedy nepotřebujete. Nákupy in-app : ne

: ne Vhodné i pro tablety : ano

: ano Web: Opera.com

Paste Manažer kopírování a vkládání iOS: zdarma (hodnocení 94 %) Paste ukládá vše, co zkopírujete na Macu, iPhonu a iPadu, takže to budete mít kdykoli po ruce, až to budete potřebovat. Hodí se to tak pro ty, kteří pracují s textem, kódy, obrázky, soubory a ostatně všechny, kteří chtějí pracovat o poznání rychleji a produktivněji. Aplikace tedy nekopíruje (a nevkládá) jen poslední věc, ale pomocí inteligentního vyhledávání rychle najdete cokoli, co potřebujete a někdy jste si to zkopírovali do schránky. Můžete si dokonce i určit, které aplikace bude titul zahrnovat, a ze kterých data ukládat pro změnu nebude vůbec. Nákupy in-app : ano

: ano Vhodné i pro tablety : ano

: ano Web: Pasteapp.io

Mastodon Decentralizovaná sociální síť iOS: zdarma (hodnocení 84 %)

Android: zdarma (hodnocení 68 %) Je to sociální síť, která není na prodej – tak ji charakterizují její tvůrci. Dodávají, že by měl být váš domov naplněn tím, na čem vám záleží, ne tím, co si společnosti myslí, že byste měli vidět. Jen vy si tak určíte, co chcete mít na své domovské obrazovce. Nejsou zde žádné algoritmy ani reklamy, které by vás okrádaly o váš čas. Sledujte cokoliv na jakémkoliv serveru Mastodonu z jednoho účtu a konzumujte příspěvky v chronologickém pořadí. Až s časem uvidíme, jestli tvůrci dostojí svého slova: „Nikdy vám nebudeme zobrazovat reklamy ani vnucovat profily. To znamená, že vaše data a váš čas jsou jen a jen vaše.“ Nákupy in-app : ne

: ne Vhodné i pro tablety : ano

: ano Web: Joinmastodon.org

Hlídač Shopů Ujistěte se, že nakupujete opravdu se slevou iOS: zdarma (zatím bez hodnocení) Není sleva jako sleva. Někdy obchody těsně před vlnou slev uměle navyšují původní ceny, aby konečná sleva působila výhodně. Hlídač Shopů vám zobrazí reálnou slevu a vývoj ceny produktu v čase, takže díky němu snadno poznáte, jestli nakupujete se slevou nebo ne. Extenze pro svůj běh potřebuje oprávnění pro vložení do stránky a tím pádem má přístup ke všem informacím včetně formulářových polí. Hlídač Shopů dbá na soukromí uživatelů a jediné informace, které zpracovává, jsou aktuální a uváděné původní ceny, název a obrázek produktu. Nákupy in-app : ne

: ne Vhodné i pro tablety : ano

: ano Web: Hlidacshopu.cz