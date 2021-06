Nejlepší aplikace pro tento týden: Matematika, móda pro dámy i cestování v době covidu

Debito vám pomáhá vést si záznamy o všech vašich probíhajících finančních transakcích, abyste měli neustálou kontrolu nad tím, kolik a za co platíte. Vyhnete se tak překvapení v podobě toho, kolik málo finančních prostředků vám ještě vlastně zbývá. Hlavní ale je samozřejmě to, že díky této aplikaci zjistíte, že třeba utrácíte za zbytečnosti, nad kterými byste vlastně mohli ušetřit nemalé peníze.

Je ale nutné počítat s tím, že toto není další About You, jako spíše AliExpress s vymezením se na dámské oděvy a módní doplňky. Na druhou stranu zde můžete ušetřit nemalé finance, protože titul nabízí slevy nejen pro první nákup, registraci, ale i množstevní akce, čili čím více nakoupíte, tím více ušetříte.

Going Abroad - Jedeme do zahraničí

Bezpečnost silničního provozu v Evropě na první dobrou

iOS: zdarma (zatím bez hodnocení)

Android: zdarma (zatím bez hodnocení)

V aplikaci zaměřené na bezpečnost silničního provozu v Evropě naleznete už před cestou do zahraničí nebo během cestování na evropských silnicích všechna důležitá pravidla bezpečnosti silničního provozu. Dokonce zde můžete své spolujezdce zabavit dvěma zábavnými hrami o bezpečnosti silničního provozu.

Bohužel je to tak nějak všechno. Na druhou stranu zde ale získáte ty důležité informace, které potřebujete, aniž byste museli hledat na internetu to, jak to v dané zemi chodí. Jednoduše se vám tak nabídne kompletní přehled, ať už jedete jen do sousedního Slovenska, nebo přes celou Evropu na fotbalové EURO 2020.