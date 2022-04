Nejlepší aplikace pro tento týden: Měření osobní výkonnosti, numerologie a udržitelná kuchyně

Změňte svůj život silou motivace – to alespoň hlásá tato aplikace, která má za cíl to, abyste ji používali jako součást své každodenní rutiny k „optimalizaci“ své nálady. Tyto pozitivní připomenutí jsou totiž účinným a efektivním způsobem, jak se udržet ideálně naladěni i v obtížných dobách a jak se vhodně inspirovat při snaze dosáhnout svých cílů a snů.

Fork Ranger

Prozkoumejte chuť potravin šetrných ke klimatu

iOS: zdarma (zatím bez hodnocení)

Aplikace se vám snaží odpovědět na dvě záludné otázky: Co mohu udělat se změnou klimatu a co bude k večeři? Nabízí proto snadné recepty plné zeleniny určené pro milovníky masa. Také vám to nedává smysl? Tak to zkuste a uvidíte.

Všechno to začalo, když tvůrce aplikace zjistil, že je příliš obtížné konzumovat udržitelné pokrmy, a proto začal sbírat jednoduché recepty. Fork Ranger je tedy o převedení klimatické vědy do příběhů a chutných jídel, takže každý může být součástí tohoto stále řešeného problému.