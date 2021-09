Nejlepší aplikace pro tento týden: Městská sociální síť, editor videa a učení jazyků čtením knih

Jodel

Spojte se s lidmi ve svém okolí

iOS: zdarma (hodnocení 84 %)

Android: zdarma (hodnocení 80 %)

Jodel se snaží být sociální sítí vašeho města. Jeho cílem je seznámit vás nejen se sousedy, ale i obyvateli na druhém jeho konci. Můžete zde komunikovat, můžete zde publikovat příspěvky a můžete se domlouvat i na různých akcích, které se ve vašem městě pořádají.

Jak tušíte, má to samozřejmě jeden háček. I když totiž můžete v reálném čase objevit, co se ve vašem městě vlastně děje, a jakou událost navštívit, musí to aplikace vědět. Poměrně slibný koncept tak zatím padá na malé přítomnosti uživatelů. Větší města tak mají jasnou výhodu.