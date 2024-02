Nejlepší aplikace pro tento týden: Microsoft Copilot, Zumba, denní zajímavosti a záhady oceánů

Je to AI chatovací asistent poháněný nejnovějšími modely OpenAI, GPT-4 a DALL·E 3. Všechno dohromady vám to pak poskytuje rychlé, složité a přesné odpovědi, stejně jako vytvářet vizuály z vašich jednoduchých textových popisů.

Zumba

Největší světová taneční platforma

iOS: zdarma (zatím bez hodnocení)

Android: zdarma (hodnocení 88 %)

Zumba je lídr v oblasti fitness, a to již více jak dvě desetiletí. Paradoxně ale neměla tato největší světová taneční platforma svou vlastní verzi aplikace. Tedy do teď. Ta tak spojuje Zumbu (kombinaci pohybů s nízkou a vysokou intenzitou), hudbu a instruktory s uživateli tak, aby ti dostali prvotřídní zážitek ze svého cvičení nebo tance, protože záleží, jak se na to vlastně díváte.

Jinak je to taková klasika. Zvolíte si svou úroveň, určíte cíle, kterých chcete dosáhnout a vrhnete se do „cvičení“. Lekce jsou různé, a to už od tří po 50 minut. Cvičit pak můžete i před televizí, protože do ní může aplikace posílat obsah.