Nejlepší aplikace pro tento týden: MMA cvičení, meditace a poznávání ptáků

Breethe: Meditation & Sleep Dechová cvičení a zlepšování všímavosti iOS: zdarma (hodnocení 90 %)

Android: zdarma (hodnocení 90 %) Nemůžete spát? Vyberte si zde ze široké škály obsahu, který vám pomůže mít tolik potřebný klidný spánek. Aplikace obsahuje předem připravené seznamy skladeb pro spánek, zvuky přírody, hlasové meditace s průvodcem, hypnoterapie, uklidňující videa, techniky dýchání a mnoho dalšího. Hodiny pečlivě vybraných přírodních melodií vám pomohou odpočívat, meditovat, soustředit se. Klidné seznamy skladeb hudby se hodí pro různé nálady a příležitosti, nechybí ani možnost vytvářet si seznamy skladeb vlastní. Přítomen je i 12týdenní motivační program, který vás naučí meditovat. Už bezplatná verze nabízí poměrně hodně obsahu, takže do předplatného není třeba investovat. Nákupy in-app : ano (předplatné)

: ano (předplatné) Vhodné i pro tablety : ano

: ano Web: Breethe.com

Moodnotes – Deník nálad Diář pro zaznamenávání nálad iOS: zdarma (hodnocení 90 %) Jde od extrémně jednoduchou aplikaci na sledování a zapisování nálady, která vám pomůže zlepšit způsob myšlení. Pomůže vám průběžně sledovat svou náladu (i pomoci fotografie svého obličeje), neuvíznout v myšlenkové pasti a rozvinout perspektivy spojené s lepším pocitem štěstí a celkové pohody. Aplikaci vytvořili odborníci ve spolupráci s klinickými psychology (tvůrci aplikace MoodKit) na základě vědeckých poznatků z kognitivně-behaviorální terapie (CBT) a pozitivní psychologie. Podporuje Apple Watch a synchronizaci na iCloud. Nákupy in-app : ano (předplatné)

: ano (předplatné) Vhodné i pro tablety : ne

: ne Web: Thriveport.com

FULL CONTROL Training Dejte si pořádně do těla iOS: zdarma (hodnocení 100 %)

Android: zdarma (hodnocení 90 %) Cvičení v aplikaci nabízí mix posilovacích cviků s prvky smíšených bojových umění (MMA). Každé cvičení má čtyři odlišné úrovně, které vaše tělo neustále vystavují novým výzvám. Díky tomu ale také nehrozí, že se na něčem zaseknete. Nejtěžším cvičením je pak core trénink „Floyd“. Cvičení je tak náročné proto, že je rozmanité a komplexní. Místo jednoduchých sed-lehů si musíte vypracovat silné svaly boků a trupu, rovnováhu i výdrž. Trénink potrápí i vaše myšlenkové pochody. Kliky se totiž nedělají jen v sérii, ale kombinují se s jinými pohybovými sekvencemi. Pokud jste tedy ještě nezačali tvarovat svou postavu do plavek, s tímto titulem to do léta možná ještě stihnete. Nákupy in-app : ano (předplatné)

: ano (předplatné) Vhodné i pro tablety : ne

: ne Web: Fullcontrol.com

Merlin Bird ID by Cornell Lab Jednoduchá identifikace ptáků iOS: zdarma (hodnocení 94 %)

Android: zdarma (hodnocení 92 %) Nejdříve vám Merlin položí několik jednoduchých otázek. Poté odhalí seznam ptáků, kteří nejlépe odpovídají vašemu popisu. Po výběru toho, kterého hledáte, se pak o něm dozvíte skutečně vyčerpávající informace. Včetně popisu si samozřejmě budete moci prohlížet i fotografie a nechybí ani zvukové nahrávky. Aplikace je snadno použitelná, ať už jste jen zvědaví, co jste to viděli za ptáka, nebo doufáte, že identifikujete každý druh ptáka, který vám chodí do krmítka. Aplikace samozřejmě umí provádět identifikaci i po nahrání fotografie. Skrze rozhraní fotoaparátu s přítomnou umělou inteligencí pak nemusíte snímek ani fotit. Nákupy in-app : ne

: ne Vhodné i pro tablety : ne

: ne Web: Merlin.allaboutbirds.org

Marriott Bonvoy Ubytování po celém světě iOS: zdarma (hodnocení 96 %)

Android: zdarma (hodnocení 94 %) Pokud se letos rozhodnete cestovat, a pokud to vůbec půjde, nemusí vaše kroky směřovat jen na Booking nebo Airbnb. Marriott Bonvoy vám poskytne ubytování napříč celým světem, a to ve více jak 7 tisíc ubytovacích zařízeních. Ve svém mobilu vyřídíte check-in, budete v něm mít i klíč od pokoje. Nabízí se také přímý chat s recepcí, objednávky vybavení nebo stravování a samozřejmě zde najdete i přehled o svém účtu. Vše je tedy odladěno minimální nutnosti se s někým osobně potkat. Vše je zde navíc přehledné a intuitivní. Nákupy in-app : ne

: ne Vhodné i pro tablety : ano

: ano Web: Marriot.com

Neverthink: Watch Memes & Funny Videos Sledujte memy a zábavná videa vybíraná lidskými zdroji iOS: zdarma (hodnocení 90 %)

Android: zdarma (hodnocení 82 %) Jedná se o internetová videa uspořádaná do tematicky sestavovaných kanálů. O jejich skladbu se přitom starají skuteční lidé, kteří je vybírají z bezbřehých vod YouTube ručně. Obsažená videa jsou krátká, zajímavá, překvapivá a kvalitně produkovaná. Je to jako si pustit televizi, jediné, co musíte udělat, je vybrat si kanál. Jakmile skončí jedno video, druhé začne. Sami tvůrci titul uvádějí jako ideální pro podkres při práci, ale i při snaze objevit něco nového. To nejen v rámci obsahu ale třeba i v případě tvůrců, které pak můžete sledovat. Nákupy in-app : ne

: ne Vhodné i pro tablety : ano

: ano Web: Neverthink.tv