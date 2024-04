Nejlepší aplikace pro tento týden: Mobilní vysílačka Ten Ten, krásná pleť a prohlížeč, který prohlíží za vás

V daleké minulosti byly telefony, které přímo nabízely tzv. walkie-talkie, tedy vlastně funkci vysílačky, pro kterou měly i vyhrazené hardwarové tlačítko. Jeden čas zažila tato možnost své obrození v chytrých hodinkách, kdy se o to snažil i Apple, nicméně s postupem času opět spíše umřela. Nyní se z vašeho smartphonu snaží udělat vysílačku i aplikace Ten Ten.

Clearful

Váš osobní deník pro každý den

iOS: zdarma (zatím bez hodnocení)

Android: zdarma (hodnocení 88 %)

Clearful je aplikace deníku pro udržování si správného duševního zdraví, produktivity, péče o sebe a samozřejmě zde můžete i jistou formou projevit vděčnost jen za to, že jste. Je navíc navržena tak, aby vás k psaní si deníku ideálně motivovala nejen pomocí výzev ale i otázek, které jsou vám zde ve velice jednoduché formě pokládány, když nevíte, co do deníku napsat.

Sebereflexe totiž může být hlubší, když vám otázky klade někdo jiný než vy sami. Psaní deníku vám tak bude odsýpat, přítomny jsou i šablony a různá témata. Nechybí formátování, seznamy, linky ani možnost vkládat fotografie.