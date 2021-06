Nejlepší aplikace pro tento týden: Myšlenkové mapy, kapitánské zkoušky a kryptoměny

Ty zde však tvoříte maximálně jednoduše, tedy jediným klepnutím do displeje, žádné složité struktury tedy nečekejte. Vnořených informací ale můžete přidávat kolik chcete, jednotlivé podseznamy lze přehledně přibližovat a oddalovat. Vše přitom organizujete jen gestem drag and drop. Prostě krásné a jednoduché a navíc i synchronizované skrze cloudové služby.

Protože léto už je za dveřmi, a protože se pomalu rozvolňuje z aktuální tíživé situace, vypadá to, že si to slunce nakonec možná i užijeme. Pokud chcete trávit sezonu na vodě, nemusíte tak činit jen na kánoi při splouvání našich toků, ale i na pořádné lodi.

DeepL je německá společnost, která si klade za cíl eliminovat jazykové bariéry po celém světě. Jde na to za pomoci umělé inteligence. Tato aplikace je pak nástrojem pro vaše překlady, které jsou rychlé, přesné a vysoce kvalitní, ať potřebujete zjistit, co znamená dané slovo, co říká daný článek na blogu, nebo rovnou celá esej.

Coinbase

Investice do kryptoměn

iOS: zdarma (hodnocení 94 %)

Android: zdarma (hodnocení 82 %)

Pokud chcete začít investovat do kryptoměn, jakými jsou Bitcoin, ale i Ethereum a další (nově např. přibyl Dogecoin), můžete tak učinit skrze tuto aplikaci. Po nutné registraci za pomoci řidičského nebo občanského průkazu či pasu a následném schválení, můžete hned začít měnit své reálné peníze na ty virtuální (na vlastní riziko samozřejmě).

Za to, že vám aplikace investování umožní, si bere provizi. Do 26 euro je to 1,49 euro, s větší investovanou částkou pak roste i provize služby. Výměnou za to vám ale nabízí především pohodlí, maximální informovanost, či množství grafů. Samozřejmostí je pak možnost nechat si odeslat vaše finance z kryptopeněženky opět na účet.