Nejlepší aplikace pro tento týden: Nabídky brigád, osobní kuchařka a další profilovky vytvořené AI

Může se jednat o nabídky výpomoci v kuchyni, skladu, úklidy, hostesky a další. Stejně tak zde najdete nabídky dlouhodobého zaměstnání do kuchyně, obchodu atd. Vypláceni přitom můžete být denně podle směn, nebo týdně, pokud se jedná o delší spolupráci. Funguje zde i systém hodnocení, upozornění atd.

Aplikace toho ale samozřejmě umí více, třeba jako automatický import receptů z webu, nabízí režim krok za krokem, kdy k prohlížení receptu nepotřebujete použít ruce nebo plánovač jídel na týden dopředu. Ze stávajících receptů umí titul dokonce plánovat vaše stravování i automaticky, takže když nevíte, co vařit, aplikace vám to doporučí.

Aplikace chce být vaší osobní kuchařkou s posbíranými recepty napříč digitálním i reálným světem. Ať už tedy najdete nějaký recept na webu nebo jej jen někde vyfotíte fotoaparátem telefonu (je zde přítomna podpora OCR), tak právě tady je pro něho to pravé místo, kde jej poté vždy najdete.

Sololearn

Nástroj k učení se programování

iOS: zdarma (hodnocení 96 %)

Android: zdarma (hodnocení 94 %)

V aplikaci se naučíte programovat v Pythonu, JavaScriptu, Go, C++, Ruby, HTML a dalších. Vyjma tvorby kódu, budete tvořit algoritmy a datové struktury, vytvářet software zaměřený na strojové učení, učit se interpretovat návrhové vzory a konečně i soutěžit v zábavných programovacích hrách s ostatními vývojáři.

Bez ohledu na to, kde se na své cestě v programování nacházíte, Sololearn podporuje vaši zkušenost s učením se kódu ve všech možných fázích – ať už jste začátečník, který se snaží vyvinout svou první JavaScriptovou aplikaci, nebo profesionál, který si chce prohloubit své znalosti Pythonu, C# a C++. Pro všechno jsou zde patřičné kurzy a také přítomná komunita, která vám ochotně pomůže.