Nejlepší aplikace pro tento týden: Nástroj pro kreslení v AR, lupa, výuka jazyků a chytrý trenér

Enduco

Aplikace pro běhání a cyklistiku

iOS: zdarma (zatím bez hodnocení)

Android: zdarma (zatím bez hodnocení)

Enduco vám chce pomoci dosáhnout nastavených tréninkových cílů a být vaším lepším já. Nezáleží na tom, zda právě začínáte běhat, trénujete na 5 km, 10 km, půlmaraton nebo maraton, či prostě potřebujete zdolat ten cyklistický závod. Na základě cílů vám sestaví individuální tréninkový plán, ve kterém si sami určíte, jak moc chcete být aktivní.

Nejlepší na tom je, že pokud nemůžete svůj plán plnit, aplikace jej snadno přesune a přepočítá. To třeba chybí tréninkům Garminu, kde je to neskutečný opruz vše přesouvat. Ostatně aplikace si právě s Garminem velice dobře rozumí, stejně jako s produkty Suunto, Polar nebo Fitbit. Je zde také integrace do platformy Strava.