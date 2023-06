Nejlepší aplikace pro tento týden: Nová sociální síť pro flirtování, co zabalit na dovolenou a mapa záchodů

Boo

Sociální síť o seznamování se

iOS: zdarma (hodnocení 86 %)

Android: zdarma (hodnocení 84 %)

Prázdniny jsou za rohem a vy si je nemáte s kým užít? Zkuste platformu Boo, která sama sebe popisuje tak, že je vhodná jako seznamka, k hledání přátel i chatu s nimi. Má spojovat „kompatibilní“ a podobně smýšlející lidi na základě jejich osobnosti.

Aby vám totiž platforma pomohla najít přátele, kteří budou rozumět tomu, kým jste a budou vás pro to milovat a vážit si vás, nebo dokonce osobu, se kterou půjdete na rande, používá k tomu psychologii osobnosti. Ta vám totiž prozradí i tipy na randění. O druhých se tak dozvíte vše od jejich silných stránek až po to, co jim vadí.