Nejlepší aplikace pro tento týden: Odesílání balíků, editor videa, AI deník a průvodce VOD službami

Lotus Flow Pilates a jóga pro začátečníky iOS: zdarma (zatím bez hodnocení)

Android: zdarma (zatím bez hodnocení) Nikdy není pozdě na to začít, tak zlepšete svou flexibilitu, sílu a rovnováhu s lekcemi jógy a pilates přizpůsobenými vašim potřebám. S Lotus Flow můžete prohloubit své spojení se svým tělem, myslí a duchem prostřednictvím široké škály stylů a technik jógy. Je jedno, jak sluníčkově to zní, hlavně když to funguje. Cvičit můžete podle přítomných lekcích s videi, ale také s profesionálními instruktory a jejich jedinečným přístupem. Samozřejmě je zde vše rozděleno na to, jakým částem těla se chcete věnovat. Nechybí ani kurzy meditace, personalizované plány atd. Nákupy in-app : ano

: ano Vhodné i pro tablety : ano

: ano Web: Lotusflow.com

Balíkovna Nová aplikace České pošty iOS: zdarma (hodnocení 88 %)

Android: zdarma (hodnocení 50 %) Aplikace chce být vaším parťákem pro balíkové služby, a to nejen v rámci široké sítě Balíkoven ale i AlzaBoxů po celé ČR. Umožní vám sledovat a vyzvedávat příchozí balíky, kontrolovat stav doručení těch odesílaných a vyhledávat informace o Balíkovnách a výdejních boxech. Možná jí tak v aktuálním předvánočním čase skutečně využijete. Počítat ale musíte s nutnou registrací, platba za služby jde pak provést nejen kartou on-line, ale i skrze Google Pay nebo Apple Pay. Pak jsou zde samozřejmě i notifikace, které vás informují o tom, jak a kudy daný balík putuje, než doputuje tam, kam vlastně má. Nákupy in-app : ne

: ne Vhodné i pro tablety : ne

: ne Web: Balikovna.cz

Filto Editor videa a fotografií iOS: zdarma (hodnocení 94 %)

Android: zdarma (hodnocení 74 %) I když aktuální doba sází spíše na skutečné podávání reality, není od věci si ji někdy trochu ohnout k obrazu svému. Pokud vám tedy chybí všechny ty efekty, které frčely ještě před několika málo lety, můžete je oživit s aplikací Filto. Ta jich má skutečně bohatou paletu, a to včetně těch patřičně retro, které vaše video přetvoří třeba do stylu, jako kdyby bylo přehráváno na staré VHS kazetě. Vedle filtrů jsou zde ale i četné efekty, stejně tak dynamické nálepky, klasické úpravy atd. Nákupy in-app : ano

: ano Vhodné i pro tablety : ano

: ano Web: Filtoapp.co

Solid Diary Deník vedený umělou inteligencí iOS: 99 Kč (zatím bez hodnocení) Zakončete den chvílí klidného rozjímání. Solid Diary je víc než jen aplikace pro psaní deníku – může se stát vaším útočištěm. Ponořte se do svých myšlenek a díky jedinečné analýze za pomoci umělé inteligence odhalte hlubší vhled do sebe sama i do složitého světa kolem vás. Vedení deníku je skvělý způsob, jak prozkoumat své myšlenky a lépe porozumět svým emocím. Když však potřebujete další názor, můžete o něho požádat AI. Nechybí možnost nahrávání fotografií, zvukových nahrávek ani vlastních skic. Nákupy in-app : ne

: ne Vhodné i pro tablety : ano

: ano Web: Solidapps.co

Finalist Poznámky a úkoly iOS: zdarma (zatím bez hodnocení) Pokud vám v telefonu chybí skeumorfní styl, tedy ten, který v operačním systému iOS 6 a starším připodobňoval aplikace k reálným věcem, bude se vám úkolovník Finalist jistě líbit. Vypadá totiž jako klasické Post-it barevné lepící papírky, na které si zapisujete úkoly nebo poznámky. Přepínat se zde ale můžete mezi denním, týdenním a měsíčním náhledem a jistě zajímavé je decentní zobrazování počasí. Rozhraní samo je jinak velice přehledné a intuitivní, aby bylo zadávání informací co nejjednodušší a nejrychlejší. Nákupy in-app : ano

: ano Vhodné i pro tablety : ano

: ano Web: Finalist.works

JustWatch Průvodce světem VOD služeb iOS: zdarma (hodnocení 86 %)

Android: zdarma (hodnocení 80 %) Aplikace je komplexním průvodcem ve světě video streamovacích platforem. Její katalog čítá více jak 90 tisíc filmů, seriálů a pořadů s upoutávkami, souhrnem, obsazením i hodnocením, kdy u každého titulu také řekne, kde jej lze aktuálně sledovat. Platforma také ukazuje žebříčky napříč službami, které vás informují o aktuálních hitech, které jsou v rámci streamu nejsledovanější po celém světě. K tomu je zde i watchlist, do kterého si můžete ukládat to, na co se chcete podívat a mnohem více. Nákupy in-app : ano

: ano Vhodné i pro tablety : ano

: ano Web: Justwatch.com