Nejlepší aplikace pro tento týden: Opozice proti BeReal, parkování s obytňákem a lechtivé audio příběhy

BeFake AI Sociální síť s umělou inteligencí iOS: zdarma (zatím bez hodnocení)

Android: zdarma (zatím bez hodnocení) Znáte sociální síť BeReal? Její smysl je v tom publikovat v síti jeden příspěvek denně, a to jen ve dvouminutovém okně. Ten pak má být co nejvíce realistický, od čehož je převzaté i jméno platformy. BeFake jde ale zcela opačnou cestou – chce ukázat, co dokážete z reality udělat pomocí umělé inteligence. Už i z toho důvodu, kolik nabízí možností, je zde řečené okno 20minutové, smysl ale jinak zůstává stejný. V momentě, kdy vám tak přijde notifikace, jste vyzváni k pořízení aktuální fotografie, kterou poté můžete sdílet s aplikovaným filtrem a stylem. Proč tedy být skutečný (BeReal), když můžete být čímkoli vlastně chcete? Nákupy in-app : ano

: ano Vhodné i pro tablety : ne

: ne Web: Befakeai.com

Campercontact Kde parkovat s obytňákem iOS: zdarma (hodnocení 94 %)

Android: zdarma (hodnocení 76 %) S aplikací vždy najdete místo, kde na svých cestách zaparkovat obytný vůz. Najdete zde spolehlivé informace, které tak máte na dosah ruky napříč 58 státy s téměř 40 tisíci body zájmu. Díky komunitě zde najdete i recenze, takže na první pohled uvidíte hodnocení, díky kterému budete vědět, zda už stavět nebo ještě raději pokračovat v jízdě. Pomocí propracovaných možností vyhledávání a filtrování najdete to správné místo poblíž vaší aktuální polohy nebo poblíž místa, ve kterém je váš aktuální cíl cesty. Filtrovat můžete mimo jiné na základě parkování pro obytný automobil, oblasti služeb nebo kempu, země, ceny, třídy a vybavení. Nákupy in-app : ano

: ano Vhodné i pro tablety : ne

: ne Web: Campercontact.com

Maison - Your home & finances Zajímavý nástroj pro domácí i nájemce iOS: zdarma (zatím bez hodnocení) V pronájmu je to někdy složitější, než to vypadá – sdílené účty, nejasné smlouvy, rozbité splachování... Aplikace Maison ale umí celý proces zjednodušit. Nabízí jak domácím, tak nájemcům přehledný prostor pro správu plateb, hledání nových spolubydlících a spoustu dalšího, jako možnost nahrát si do aplikace nájemní smlouvy a patřičné dokumenty, aby k nim měl přístup kdokoli, kdo potřebuje. Na hlavním panelu si zaznamenáváte příjmy a náklady, vyžádáte si zde i platbu, nastavíte pravidelné výdaje jako nájem a služby nebo jednorázové úhrady. Abyste nahlásili poruchy jako rozbitou pračku nebo kapající kohoutek, stačí jen vytvořit požadavek, ve kterém jde sdílet i fotografie. Nákupy in-app : ano

: ano Vhodné i pro tablety : ano

: ano Web: Maison.app

Funexpected Math for Kids Naučte se počítat v zábavných hrách iOS: zdarma (zatím bez hodnocení)

Android: zdarma (zatím bez hodnocení) Nadchněte své dítě pro učení se řešení různých problémů s touto platformou, která pomáhá zejména těm ve věku od 3 do 7 let rozvíjet jejich matematické myšlení. Dítě si zde osvojí čísla, posílí logické uvažování, rozvine prostorové dovednosti a prozkoumá i kódování a smysl algoritmů. Je zde dokonce celoroční kurz, který promění rané učení matematiky na báječnou cestu prostorem a časem s pokračujícím příběhem a týdenními misemi, to vše s podporou digitálního lektora. Na aplikaci je pracováno ve spolupráci se specialisty na matematické vzdělávání z celého světa v institucích, jakými jsou University College of London, University of California (Berkeley) a Higher School of Economics. Nákupy in-app : ano

: ano Vhodné i pro tablety : ano

: ano Web: Funexpectedapps.com

Mindlama Pro lepší dýchání iOS: zdarma (hodnocení 98 %) Na dýchání pravděpodobně běžně nemyslíte, protože se to děje tak nějak automaticky. Jenže věnování svému dechu větší pozornosti může výrazně ovlivnit hladinu stresu, a to jen v dobrém slova smyslu. Hluboké dýchání, které je někdy nazývané brániční dýchání, je totiž cvik, který umožňuje, aby do vašeho těla proudilo více vzduchu. Právě to vám může pomoci zklidnit nervy, snížit stres a úzkost. Může vám to také pomoci zlepšit pozornost nebo snížit úroveň určité bolesti. Mindllama vám tak pomůže najít si klidnou chvilku ve vašem rušném životě a vede vás v tom, jak alespoň na okamžik zpomalit a ideálně dýchat. Nákupy in-app : ano

: ano Vhodné i pro tablety : ne

: ne Web: Enerjoy.life

Dipsea Lechtivé audio příběhy iOS: zdarma (hodnocení 98 %)

Android: zdarma (zatím bez hodnocení) Dipsea je aplikace, kde se pohlcující zvukové vyprávění setkává se sexuálním zdravím – tak alespoň zní oficiální popis aplikace. Najdete zde stovky sexy audio příběhů, které mají okořenit váš volný čas, tak, že přenesete svou mysl do světa fantazie, kde si můžete odpočinout a ostatně i bezpečně prozkoumat, co vás vlastně vzrušuje. K tomu jsou zde ještě osobní doporučení, které vám vyberou ten správný obsah týkající se vašeho okruhu zájmu. Texty čtou známé celebrity, najdete zde i několik přízvuků. Vyjma příběhů jsou tady i experty vedené erotické dechové sezení nebo partnerská cvičení. Nákupy in-app : ano

: ano Vhodné i pro tablety : ne

: ne Web: Dipseastories.com