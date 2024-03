Nejlepší aplikace pro tento týden: Organizace sportovního týmu, řízené vytváření návyků a záhady světa

Lean With Lilly

Jiná forma cvičení

iOS: zdarma (hodnocení 96 %)

Android: zdarma (hodnocení 84 %)

Pokud patříte mezi zástupce něžného pohlaví a nedaří se vám pravidelně spouštět všechny ty cvičící aplikace a začít shazovat přes zimu nabraná kila, máte do léta na to dostat do plavek perfektní figuru ještě čas. Slibuje to alespoň Lean Transformation Method, kterou praktikuje Lilly Sabri, která je tváří tohoto titulu.

Tato metoda nabízí ideální rovnováhu mezi cvičeními, které vám jistě přinesou kýžené výsledky. Stojí za ní totiž nejen sportovci, ale i věda a odborníci na výživu. Každý týden zde navíc přibývá nový obsah, takže vás samotné cvičení nepřestane hned bavit v tom, že se donekonečna opakuje to samé.