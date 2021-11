Nejlepší aplikace pro tento týden: Organizátor pracovního dne, sbírky videoher a čtení pro děti

Koncept aplikace je poměrně jednoduchý. Dává si totiž za cíl přinést každý týden novou knihu určenou pro děti ve věku od 3 do 7 let. Jistě, češtinu zde sice nenajdete, ale díky jednoduchosti textu se vaše dítko může příjemnou formou učit tomu cizímu. K dispozici je angličtina, dánština, francouzština, němčina, italština a španělština.

Přítomny jsou i vaše vlastní hodnocení, podrobné grafy, stejně jako statistiky. V nich najdete zajímavé detaily, jako třeba množství odehraných her za určité období, váš nejoblíbenější žánr nebo seznam nejlepších her roku založený na vašem hodnocení. A vše samozřejmě také můžete sdílet na sociálních sítích.

MasterClass

Učte se od těch nejlepších

iOS: zdarma (hodnocení 98 %)

Android: zdarma (hodnocení 92 %)

Doba je taková, jaká je, a pokud se v ní nemůžete účastnit různých workshopů, a chybí vám to, je zde Masterclass. Tento titul vám navíc poskytne persony světové úrovně. Najdete zde kurzy od Annie Leibovitz, Danny Elfmana, Gordona Ramsaye, Hanse Zimmera, Helen Mirren, Tony Hawka, Sereny Williams a dalších a dalších a dalších známých jmen, která mají co říci.

Vše zde konzumuje v rámci video lekcí, které jsou obvykle rozděleny po 10 minutách, což je dost na to, aby v nich bylo řečeno všechno podstatné, ale tak akorát, abyste na ně koukli po cestě do práce nebo ráno při snídani. To samozřejmě klidně i off-line. Jen počítejte s tím, že to předplatné je vzhledem k obsahu trochu dražší. Obsah si ale lze odblokovat jednorázovým poplatkem.