Nejlepší aplikace pro tento týden: Originální AI asistent, počítadlo kliků a streamování retro her

S Claudem od Anthopic, tedy společnosti zabývající se výzkumem AI, máte svět umělé inteligence přímo ve své kapse nehledě na zařízení, které používáte. Stačí zahájit chat, poslat Claudovi fotku, připojit soubor – a zeptat se, na co potřebujete.

Kromě toho je zde k dispozici kompletní tréninkový plán a hlasový koučink. Můžete si vybrat mezi třemi úrovněmi od 0 do 100 kliků a je zde i žebříček, ve kterém se můžete předhánět se svými přáteli nebo klidně celým světem. Jdou zde však vytvářet i skupiny.

Aplikace byla vyvinuta lékaři s využitím nejnovějších výzkumů v oblasti dýchacích technik a mnozí uživatelé ji hodnotí jako vůbec tu nejkrásnější aplikaci „pro dýchání“. Je tomu totiž proto, že s ní budete dýchat do svého iPhonu a sledovat, jak se váš dech proměňuje v různé obrazy přímo na displeji.

Pokud vám nestačí nechat si jen počítat kliky, je zde samozřejmě mnoho komplexnějších cvičebních nástrojů, mezi které patří i Technogym. S jeho pomocí totiž dosáhnete vynikajících výsledků rychleji, a to díky přítomné funkci Technogym Coach.

Calorie Counter by FatSecret

Tracker vašeho hubnutí

iOS: zdarma (hodnocení 94 %)

Android: zdarma (hodnocení 90 %)

Pokud si myslíte, že se do stávajících plavek už příští sezonu nevejdete, nevyhazujte je a nainstalujte si aplikaci Calorie Counter by FatSecret. S její pomocí totiž dokážete díky jejímu počítadlu kalorií získat vysněnou postavu jen tím, že si budete hlídat, co jíte (a nebudete se přecpávat na letních grilovačkách).

Dle slov vývojářů obsahuje nejkvalitnější databázi potravy a výživy na světě, takže její zadávání bude otázkou okamžiku. Navíc je aplikace přizpůsobena pro potraviny a značky každé země. Nechybí rozpoznávání jídla podle fotografie, upomínky, recepty, sdílení a mikrosociální síť.