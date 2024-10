Nejlepší aplikace pro tento týden: Osobní psychoterapeut, AI na domácí úkoly a rychločtení

Mapnow

Sociální síť s mapou světa

iOS: zdarma (zatím bez hodnocení)

Android: zdarma (zatím bez hodnocení)

Je to nová sociální síť založená na fotografiích a poloze. Vidíte zde tedy celý svět a v něm zástup fotografií, jak to kde vypadá. Zároveň přidáváte fotografie své, takže je to i jistý zápisník z vašich cest, ať už po domovině, tak zahraničí. To však bez případných filtrů pro co největší autenticitu.

Ať už máte rádi dechberoucí západy slunce, nedotčené pláže, majestátní hory nebo skrytá místa ve vašem městě, Mapnow připraví obsah speciálně přizpůsobený vašim preferencím, kdy je toto také patřičně poháněno pomocí AI. S komunitou pak sdílíte své příspěvky, jde to ale klidně i anonymně. O nic se přitom nestaráte, protože fotografie se automaticky vloží podle jejich metadat.