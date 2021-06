Nejlepší aplikace pro tento týden: Peníze na první místě, zdraví na druhém

Fin – sledovač úspor a výdajů

Víte, kam vaše peníze plynou?

iOS: zdarma (hodnocení 90 %)

Aplikace slouží k monitorování toku vašich financí, ať už směrem k vám, nebo v tom horším případě od vás. Nejdříve si zde nastavíte limit pro svou měsíční útratu, poté vás bude aplikace informovat o tom, v jakém bodě se právě nacházíte – snadno tak budete vědět, jestli se můžete ještě rozšoupnout, nebo naopak uskromnit.

Údaje lze zadávat skenováním účtenek, ale klidně i přidáváním faktur. Jejich výše se do aplikace zapisuje automaticky, to dokonce i s údaji o obchodníkovi. Importovat nicméně můžete i digitální účty. Výdaje se dělí do jednotlivých kategorií, nechybí zadávání automatických plateb ani množství statistik.